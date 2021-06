Неслучайное поражение. Канада сдала «Красную машину» в утиль

Автор Sport24 Дмитрий Ерыкалов анализирует выбор тренерским штабом сборной России стартового состава, а особенно — голкиперской позиции.

«Игра с Канадой не может быть проходной или рядовой. Ее ждут, ее обсуждают. Всегда. Какими бы ни были составы и расклады. Россия — Канада — это хоккейная константа. Перед очередной серией блокбастера наши были фаворитами. Записными? Безоговорочными? Не имеет значения, но от команды Валерия Брагина ждали победы и только победы.

Вот и состав штаб нашей сборной выпустил самый что ни на есть победный. Павел Карнаухов, ставший за время этого чемпионата вторым центром, вернулся в состав после матча отдыха. Эксперимент с Сергеем Толчинским в четвертом звене закончился, теперь он подносит снаряды Антону Бурдасову. Но главным вопросом до самой предматчевой разминки оставался вратарский.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

Затея публиковать состав сборной России за сутки до матча умерла в умах наших функционеров почти сразу как родилась. Так что о развязке главной дилеммы этого чемпионата "Бобровский vs Самонов" пришлось гадать на кофейной гуще. Вплоть до того, что журналисты внимательно следили, кто раньше из наших вратарей покинул лед на утренней раскатке. Сергей задержался дольше, чем его конкурент, чем ввел многих в заблуждение…

Но сыграть с Канадой доверили Бобровскому! Бобровскому, который не играл 11 дней. Бобровскому, который в своем последнем матче за "Флориду" пропустил пять шайб. Не зря же его вызвали на чемпионат мира, заставив лететь через Атлантику? Но у него есть главное — пондус. Тот самый пондус, которым когда-то оперировали Быков и Захаркин, приглашая на чемпионат мира десятилетней давности оставшегося без клуба Евгения Набокова».

Валерий Брагин Главный тренер сборной России Мы перед игрой сказали, что нужно играть активно, быстро, агрессивно. Старались. Временами что-то получалось. Бывают такие матчи. Такая игра была… Соперник сыграл от обороны, без провалов. Не смогли взломать оборону. Овертайм — пропустили гол. Надо все проанализировать, подумать. Канадцы есть канадцы. Они всегда играют неплохо, неэтично сравнивать наши уровни хоккея. Четвертьфинал — такой матч, может быть, где-то наши не так ярко сыграли

Автор Allhockey Владислав Уткин считает, что начало матча в исполнении канадской сборной вышло не слишком агрессивным, что позволило россиянам перехватить нити игры.

«Обычно канадцы делают ставку на агрессивное начало. Наши хоккеисты, разумеется, знали об этом, и поэтому сами предприняли несколько серьезных и опасных атак в дебюте поединка. Уже на второй минуте под бросок Зуба хорошо подставил клюшку Барабанов, но шайба пролетела выше перекладины. Похожим образом мог забить Воронков — снаряд после его подправления поймал Дарси Кемпер. Неточными получились броски Бурдасова и Тарасенко.

Затем канадцы вспомнили о том, что играть нужно не только в своей зоне, и выровняли игру. Соперник включил свое фирменное давление, с которым сборная России на этом турнире еще не сталкивалась. Первый стопроцентный момент в этой игре, к сожалению, случился у наших ворот. На 14-й минуте Манджапане перехватил шайбу в средней зоне и отдал на Хенрика, который тут же вышел один на один с Бобровским. К счастью, шайба после его броска пролетела рядом со штангой.

Наши ответили на это моментом, который был у Тарасенко. Под конец первого периода сборная России получила численное преимущество, в ходе которого Владимир выкатился на ворота слева и выцелил бросок в дальний угол. Но шайба прошла рядом со створом ворот».

Жерар Галлан Главный тренер сборной Канады Так получилось. Хотел бы сказать, что мы говорили о том, что защитникам надо подключаться в атаку, но о таком мы точно не говорили! Трой Стечер здорово сыграл индивидуально. Если бы мы не забили, то, наверное, тут же пропустили бы контратаку два в одного. Стечер сделал один невероятный финт, потом другой, а потом нашёл линию для передачи на дальнюю штангу. Первые три смены в овертайме меня, если честно, насторожили, мы больше оборонялись, а не владели шайбой. Поговорили с ребятами, сказали: «Если появится возможность, давайте поднажмем в атаке». К счастью для нас, Стечеру удался невероятный финт

Автор «Чемпионата» Лев Лукин доволен игрой российской команды во втором периода, когда подопечные Брагина, играя в осторожный хоккей, сумели открыть счет.

«Во втором отрезке практически ничего не изменилось. Канадцы в большинстве были ещё менее убедительны, чем наши, а в равных составах шёл слишком осторожный и аккуратный хоккей. Любимый хоккей Валерия Брагина.

Но всё-таки наши стали чуть ближе подбираться к владениям Кемпера, и всё это напоминало матчи с Данией и Швейцарией в группе, где Россия долго раскачивала соперника, а затем находила-таки момент для гола. Так случилось и в этот раз! Прекрасная атака удалась четвёртому звену нашей сборной, Каменев сделал перевод на Орлова, тот продвинулся вперёд, едва не забил сам, а затем выбросил шайбу на пятак, где отлично поработал Евгений Тимкин!

1:0 — пока всё шло по обкатанному сценарию сборной России, а Канада не делала ничего, чтобы изменить ход событий. Перед игрой мы опасались из-за того, что Бобровский сыграет с Канадой с листа, но первые два периода встречи с 'кленовыми' дали прекрасную возможность Сергею спокойно вкатиться в турнир».

Сергей Бобровский Вратарь сборной России Сейчас тяжело. Тяжело проигрывать такие игры на вылет. Настраиваешь себя на победу, на лучший хоккей и готовишь себя к победе. Когда проигрываешь, это опустошение. Нет слов. Разговоры о выборе между мной и Самоновым? Не следил за этим. Я приехал сюда, чтобы готовиться к играм. Меня вызвало руководство сборной. Я с удовольствием принял этот вызов. А потом на карантине готовился к игре. Мне доверили. Я старался, бился, показывал всё, что мог. Сложно сказать, что не получилось. Самое главное, что не получилось выиграть. Парни бились и старались. Никто не трусил. Все работали. Это хоккей. Здесь всегда есть выигравшие и проигравшие. К сожалению, сегодня мы на проигравшей стороне. В овертайме хоккей не меняется. Да, у игроков больше места, но вратарь играет по шайбе. Как и при игре пять на пять. Стараешься читать игру и сделать сэйвы. Когда проигрываешь в четвертьфинале и остаешься без медали, — это грустно. Многие ребята получили бесценный опыт на этом турнире.

Обозреватель «Советского спорта» Владислав Домрачев сетует на ошибку судей, из-за которой россияне остались в меньшинстве и пропустили ответную шайбу, после чего все пошло не так.

«Тревожный звоночек прозвенел еще до второго перерыва, когда Брэндон Пирри непостижимым образом не сумел замкнуть штангу после падения в своей зоне защитника Никиты Нестерова.

Увы, в третьем периоде наши сушили игру, канадцы завладели шайбой и воспользовались удалением Тарасенко. Тщетно капитан нашей золотой молодежки пытался достучаться до судей, объясняя, что не его клюшка задела лицо Энрю Манджапане. Ровно минута потребовалась канадцам на ответный гол. Хенрик реабилитировался за промах в первом периоде и в одно касание отправил шайбу в ближний угол с передачи Коннора Брауна.

С этого момента 'Кленовые листья' явно доминировали, превосходя наших в движении. Еще хорошо, что удалось дотянуть до овертайма, где на льду была одна команда — увы, не российская. С близким броском Хенрика, сыгравшим в стенку с Брауном, Бобровский справился. Но ничего не смог поделать, когда Манджапане заколачивал шайбу в пустой угол с паса Троя Стечера.

Все прогнозы на спорт

К вратарю никаких претензий. Наши проиграли психологически. Сильному сопернику. На широкой европейской площадке. Выказав неуверенность в своих силах».

Владимир Тарасенко Нападающий сборной России После матча команда была убита горем. Сделали все, что могли. Нет виноватого в поражении, виноваты мы все. Конечно, всем сейчас обидно, что так вышло. Поражение должно сделать нас сильнее. Конечно, сейчас будет очень много критики, недовольства. Но нам нужно думать о том, что будет дальше. В сборную всегда приезжаю с огромным удовольствием и, надеюсь, буду приезжать. Не думаю, что смена тренера что-то изменит в лучшую сторону. Впереди Олимпиада. Нам нужно не искать виноватых, а начинать готовиться к ней как можно раньше

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Михаил Скрыль сетует на провал россиян в концовке матча, но в то же время находит поражение россиян закономерным.

«Удивило, насколько пассивно россияне вышли на решающий отрезок. После пропущенной шайбы россияне приободрились, перевели шайбу в чужую зону, но в основное время никто голами не порадовал. Россияне собственноручно смазали концовку.

А у канадцев — в каком бы составе они ни выходили — есть врожденный инстинкт убийцы. Они почувствовали, что в третьем периоде у соперника что-то идет не плану. Сразу добавили в движении и сравняли счет, при этом могли забрасывать и вторую шайбу в основное время. А в овертайме в формате 'три на три' 'Кленовые', в составе которых 'нет ни одного известного хоккеиста', сообразили гол-шедевр и отправили соперника в отпуск.

Сейчас можно искать виновных и критиковать всех направо и налево. Можно искать оправдания и защищать хоккеистов и руководство сборной. Но только не стоит говорить, что если бы мы играли несколько матчей, то победили бы во всех остальных. Лучше задуматься о том, что канадцы остановили 'Красную машину' на всех значимых турнирах — на юниорском, молодежном и теперь взрослом чемпионатах мира — за один сезон. Это ли не показатель системного сбоя?»

Антон Слепышев Капитан сборной России Поражение — наша общая вина. Не может быть виноват кто-то один. Обидно вылетать на ранней стадии. Мы прибавляли от игры к игре, но споткнулись на канадцах. Уступили в равной игре, но должны были действовать лучше. Поражение — всегда сирота. Мы готовы к критике, но она должна быть конструктивной. Уверен, что такие даже такие обидные поражения сделают нас сильнее

Автор «Спорта день за днем» Антон Кудинов удивляется ставке тренерского штаба сборной России на оборонительный хоккей при наличии талантливых и острых нападающих.

«Забавно, но один из главных снайперов КХЛ за основное время с Канадой сыграл почти меньше всех из нападающих. Эмиль Галимов на лед вообще не вышел. А Сергей Толчинский провел на смену меньше. Да и сам Тарасенко в топ-6 по игровому времени не попал.

Валерий Брагин по ходу матча больше доверялся Слепышеву, Воронкову, Каменеву, Швецу-Роговому… Из реальных созидателей в фаворе оказался лишь Михаил Григоренко. Ну Александр Барабанов способен сыграть бокс-ту-бокс. Бурдасова, Толчинского и Тарасенко мы уже обсудили. Закономерно, что голевых моментов у сборной России почти не было.

THEY DID IT!!! 🇨🇦

Canada wins in overtime!!

Andrew Mangiapane is the hero in OT to defeat Russia! 🔥@HockeyCanada #IIHFWorlds #ROCCAN @NHLFlames pic.twitter.com/xeIcJBUTzV