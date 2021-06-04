Неслучайное поражение. Канада сдала «Красную машину» в утиль

Сборная России проиграла Канаде (1:2 ОТ) в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. Во втором периоде россиян вывел вперед Евгений Тимкин. Адам Хенрик в третьем периоде сравнял результат. В овертайме победную шайбу провел Эндрю Манджапане. В полуфинале сборная Канады сыграет с командой США, а россияне остались без медалей чемпионата мира.

У Бобровского — пондус

Автор Sport24 Дмитрий Ерыкалов анализирует выбор тренерским штабом сборной России стартового состава, а особенно — голкиперской позиции.

«Игра с Канадой не может быть проходной или рядовой. Ее ждут, ее обсуждают. Всегда. Какими бы ни были составы и расклады. Россия — Канада — это хоккейная константа. Перед очередной серией блокбастера наши были фаворитами. Записными? Безоговорочными? Не имеет значения, но от команды Валерия Брагина ждали победы и только победы.

Вот и состав штаб нашей сборной выпустил самый что ни на есть победный. Павел Карнаухов, ставший за время этого чемпионата вторым центром, вернулся в состав после матча отдыха. Эксперимент с Сергеем Толчинским в четвертом звене закончился, теперь он подносит снаряды Антону Бурдасову. Но главным вопросом до самой предматчевой разминки оставался вратарский.

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Затея публиковать состав сборной России за сутки до матча умерла в умах наших функционеров почти сразу как родилась. Так что о развязке главной дилеммы этого чемпионата "Бобровский vs Самонов" пришлось гадать на кофейной гуще. Вплоть до того, что журналисты внимательно следили, кто раньше из наших вратарей покинул лед на утренней раскатке. Сергей задержался дольше, чем его конкурент, чем ввел многих в заблуждение…

Состав на четвертьфинал! Стартовое вбрасывание в 20:15, прямая трансляция на Первом канале и на https://t.co/hVuJjUSFTb

⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/P258LfupCw — Хоккей России (@russiahockey) June 3, 2021

Но сыграть с Канадой доверили Бобровскому! Бобровскому, который не играл 11 дней. Бобровскому, который в своем последнем матче за "Флориду" пропустил пять шайб. Не зря же его вызвали на чемпионат мира, заставив лететь через Атлантику? Но у него есть главное — пондус. Тот самый пондус, которым когда-то оперировали Быков и Захаркин, приглашая на чемпионат мира десятилетней давности оставшегося без клуба Евгения Набокова».

Валерий Брагин Главный тренер сборной России Мы перед игрой сказали, что нужно играть активно, быстро, агрессивно. Старались. Временами что-то получалось. Бывают такие матчи. Такая игра была… Соперник сыграл от обороны, без провалов. Не смогли взломать оборону. Овертайм — пропустили гол. Надо все проанализировать, подумать. Канадцы есть канадцы. Они всегда играют неплохо, неэтично сравнивать наши уровни хоккея. Четвертьфинал — такой матч, может быть, где-то наши не так ярко сыграли

Обмен опасными бросками

Автор Allhockey Владислав Уткин считает, что начало матча в исполнении канадской сборной вышло не слишком агрессивным, что позволило россиянам перехватить нити игры.

«Обычно канадцы делают ставку на агрессивное начало. Наши хоккеисты, разумеется, знали об этом, и поэтому сами предприняли несколько серьезных и опасных атак в дебюте поединка. Уже на второй минуте под бросок Зуба хорошо подставил клюшку Барабанов, но шайба пролетела выше перекладины. Похожим образом мог забить Воронков — снаряд после его подправления поймал Дарси Кемпер. Неточными получились броски Бурдасова и Тарасенко.

Затем канадцы вспомнили о том, что играть нужно не только в своей зоне, и выровняли игру. Соперник включил свое фирменное давление, с которым сборная России на этом турнире еще не сталкивалась. Первый стопроцентный момент в этой игре, к сожалению, случился у наших ворот. На 14-й минуте Манджапане перехватил шайбу в средней зоне и отдал на Хенрика, который тут же вышел один на один с Бобровским. К счастью, шайба после его броска пролетела рядом со штангой.

Вот такой момент был у Володи Тарасенко! Очень хорошо, ждем повтора, но уже в игре — и чуть ниже #RUSCAN #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/nZU2T8X331 — Хоккей России (@russiahockey) June 3, 2021

Наши ответили на это моментом, который был у Тарасенко. Под конец первого периода сборная России получила численное преимущество, в ходе которого Владимир выкатился на ворота слева и выцелил бросок в дальний угол. Но шайба прошла рядом со створом ворот».

Жерар Галлан Главный тренер сборной Канады Так получилось. Хотел бы сказать, что мы говорили о том, что защитникам надо подключаться в атаку, но о таком мы точно не говорили! Трой Стечер здорово сыграл индивидуально. Если бы мы не забили, то, наверное, тут же пропустили бы контратаку два в одного. Стечер сделал один невероятный финт, потом другой, а потом нашёл линию для передачи на дальнюю штангу. Первые три смены в овертайме меня, если честно, насторожили, мы больше оборонялись, а не владели шайбой. Поговорили с ребятами, сказали: «Если появится возможность, давайте поднажмем в атаке». К счастью для нас, Стечеру удался невероятный финт

До второго перерыва все шло по плану

Автор «Чемпионата» Лев Лукин доволен игрой российской команды во втором периода, когда подопечные Брагина, играя в осторожный хоккей, сумели открыть счет.

«Во втором отрезке практически ничего не изменилось. Канадцы в большинстве были ещё менее убедительны, чем наши, а в равных составах шёл слишком осторожный и аккуратный хоккей. Любимый хоккей Валерия Брагина.

Но всё-таки наши стали чуть ближе подбираться к владениям Кемпера, и всё это напоминало матчи с Данией и Швейцарией в группе, где Россия долго раскачивала соперника, а затем находила-таки момент для гола. Так случилось и в этот раз! Прекрасная атака удалась четвёртому звену нашей сборной, Каменев сделал перевод на Орлова, тот продвинулся вперёд, едва не забил сам, а затем выбросил шайбу на пятак, где отлично поработал Евгений Тимкин!

1:0 — пока всё шло по обкатанному сценарию сборной России, а Канада не делала ничего, чтобы изменить ход событий. Перед игрой мы опасались из-за того, что Бобровский сыграет с Канадой с листа, но первые два периода встречи с 'кленовыми' дали прекрасную возможность Сергею спокойно вкатиться в турнир».

Сергей Бобровский Вратарь сборной России Сейчас тяжело. Тяжело проигрывать такие игры на вылет. Настраиваешь себя на победу, на лучший хоккей и готовишь себя к победе. Когда проигрываешь, это опустошение. Нет слов. Разговоры о выборе между мной и Самоновым? Не следил за этим. Я приехал сюда, чтобы готовиться к играм. Меня вызвало руководство сборной. Я с удовольствием принял этот вызов. А потом на карантине готовился к игре. Мне доверили. Я старался, бился, показывал всё, что мог. Сложно сказать, что не получилось. Самое главное, что не получилось выиграть. Парни бились и старались. Никто не трусил. Все работали. Это хоккей. Здесь всегда есть выигравшие и проигравшие. К сожалению, сегодня мы на проигравшей стороне. В овертайме хоккей не меняется. Да, у игроков больше места, но вратарь играет по шайбе. Как и при игре пять на пять. Стараешься читать игру и сделать сэйвы. Когда проигрываешь в четвертьфинале и остаешься без медали, — это грустно. Многие ребята получили бесценный опыт на этом турнире.

Роковое удаление Тарасенко

Обозреватель «Советского спорта» Владислав Домрачев сетует на ошибку судей, из-за которой россияне остались в меньшинстве и пропустили ответную шайбу, после чего все пошло не так.

«Тревожный звоночек прозвенел еще до второго перерыва, когда Брэндон Пирри непостижимым образом не сумел замкнуть штангу после падения в своей зоне защитника Никиты Нестерова.

Увы, в третьем периоде наши сушили игру, канадцы завладели шайбой и воспользовались удалением Тарасенко. Тщетно капитан нашей золотой молодежки пытался достучаться до судей, объясняя, что не его клюшка задела лицо Энрю Манджапане. Ровно минута потребовалась канадцам на ответный гол. Хенрик реабилитировался за промах в первом периоде и в одно касание отправил шайбу в ближний угол с передачи Коннора Брауна.

С этого момента 'Кленовые листья' явно доминировали, превосходя наших в движении. Еще хорошо, что удалось дотянуть до овертайма, где на льду была одна команда — увы, не российская. С близким броском Хенрика, сыгравшим в стенку с Брауном, Бобровский справился. Но ничего не смог поделать, когда Манджапане заколачивал шайбу в пустой угол с паса Троя Стечера.

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К вратарю никаких претензий. Наши проиграли психологически. Сильному сопернику. На широкой европейской площадке. Выказав неуверенность в своих силах».

Владимир Тарасенко Нападающий сборной России После матча команда была убита горем. Сделали все, что могли. Нет виноватого в поражении, виноваты мы все. Конечно, всем сейчас обидно, что так вышло. Поражение должно сделать нас сильнее. Конечно, сейчас будет очень много критики, недовольства. Но нам нужно думать о том, что будет дальше. В сборную всегда приезжаю с огромным удовольствием и, надеюсь, буду приезжать. Не думаю, что смена тренера что-то изменит в лучшую сторону. Впереди Олимпиада. Нам нужно не искать виноватых, а начинать готовиться к ней как можно раньше

Системный сбой

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Михаил Скрыль сетует на провал россиян в концовке матча, но в то же время находит поражение россиян закономерным.

«Удивило, насколько пассивно россияне вышли на решающий отрезок. После пропущенной шайбы россияне приободрились, перевели шайбу в чужую зону, но в основное время никто голами не порадовал. Россияне собственноручно смазали концовку.

А у канадцев — в каком бы составе они ни выходили — есть врожденный инстинкт убийцы. Они почувствовали, что в третьем периоде у соперника что-то идет не плану. Сразу добавили в движении и сравняли счет, при этом могли забрасывать и вторую шайбу в основное время. А в овертайме в формате 'три на три' 'Кленовые', в составе которых 'нет ни одного известного хоккеиста', сообразили гол-шедевр и отправили соперника в отпуск.

Сейчас можно искать виновных и критиковать всех направо и налево. Можно искать оправдания и защищать хоккеистов и руководство сборной. Но только не стоит говорить, что если бы мы играли несколько матчей, то победили бы во всех остальных. Лучше задуматься о том, что канадцы остановили 'Красную машину' на всех значимых турнирах — на юниорском, молодежном и теперь взрослом чемпионатах мира — за один сезон. Это ли не показатель системного сбоя?»

Антон Слепышев Капитан сборной России Поражение — наша общая вина. Не может быть виноват кто-то один. Обидно вылетать на ранней стадии. Мы прибавляли от игры к игре, но споткнулись на канадцах. Уступили в равной игре, но должны были действовать лучше. Поражение — всегда сирота. Мы готовы к критике, но она должна быть конструктивной. Уверен, что такие даже такие обидные поражения сделают нас сильнее

Тренерское поражение Брагина

Автор «Спорта день за днем» Антон Кудинов удивляется ставке тренерского штаба сборной России на оборонительный хоккей при наличии талантливых и острых нападающих.

«Забавно, но один из главных снайперов КХЛ за основное время с Канадой сыграл почти меньше всех из нападающих. Эмиль Галимов на лед вообще не вышел. А Сергей Толчинский провел на смену меньше. Да и сам Тарасенко в топ-6 по игровому времени не попал.

Валерий Брагин по ходу матча больше доверялся Слепышеву, Воронкову, Каменеву, Швецу-Роговому… Из реальных созидателей в фаворе оказался лишь Михаил Григоренко. Ну Александр Барабанов способен сыграть бокс-ту-бокс. Бурдасова, Толчинского и Тарасенко мы уже обсудили. Закономерно, что голевых моментов у сборной России почти не было.

Почему против команды, с которой можно было играть с позиции силы, Россия играла игроками разрушения или хотя бы сдерживания? Испугались за результат, побоялись не выйти в полуфинал? Как-то не вяжется с той самой 'Красной машиной', про которую нам уже не первый год рассказывают. Получается, пока болельщики сборной России грустили, что не приехали Панарины, Бучневичи и Овечкины, Брагин и не думал использовать креативных опасных нападающих, которые оказались в его распоряжении.

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Много можно рассуждать, кто определяет состав сборной, назначает тренеров и обозначает политику всего хоккея. Однако здесь в моменте выпустить игрока на лед в предстоящую смену или нет — решение не условного главы штаба, а реальных тренеров на лавке. Этот чемпионат мира — их поражение».

Дмитрий Орлов Защитник сборной России Чемпионат мира для нас закончен. Я считаю это провалом. Была равная игра, но мы могли лучше играть. Два вратаря сегодня хорошо играли, поэтому, думаю, в зоне атаки мы могли больше создавать, лезть на ворота. Конечно, всегда обидно проигрывать, когда был достаточно неплохой чемпионат мира для нашей команды. Тяжело подобрать какие-то громкие слова. Обидно, что так случилось, и мы закончили чемпионат. Что касается темпа игры, то в таких моментах надо дорожить шайбой. Не проваливаться, не терять шайбу. И в зоне атаке не просто придержать, а переводить из края в край, потому что всё равно они смотрят, читают. У нас были провалы, которые не нужно делать. И когда мы получили удаление, они заработали гол — такого не должно быть. Думаю, мы не уступали, если была какая-то провокация. Все были сплочены, и я не думаю, что это как-то повлияло. Они забили на гол больше, чем мы, вот и всё. Бывают горькие поражения, их надо забывать.

Сонное царство

Шеф-редактор «Спорт-Экспресса» по спецпроектам Павел Климовицкий тоже ругает сборную России за скучную и трусливую игру в матче с Канадой.

«Когда проваливается один из потенциальных лидеров или даже двое, можно списать на их личную неудачу. Когда пассивны и незаметны почти все, а единственный гол забивает форвард четвертого звена Тимкин, значит, что-то не то в системе команды. И то эту шайбу по большей части сотворил защитник Орлов, который был чуть ли не единственным, кто на постоянной основе пытался вывести Россию из сонного царства. Сборная заснула, усыпила сама себя, телезрителей — и так не проснулась.

Канадцы не могли сыграть лучше, но все равно не забывали, что они вышли на матч забивать и побеждать, а не отбиваться с непонятно каким планом. В итоге они заслуженно вырвали полуфинал в овертайме. Россия не побеждает Канаду на чемпионатах мира уже десять лет. Еще в 2016-м было поражение на Кубке мира. Но каждая из неудач объяснялась не только нашими проблемами, но и крутостью канадцев.

В этот раз — вину сваливать не на кого, Макдэвида, Кросби или еще кого у соперника нет. И вместе с тем, что мы проигрываем не только канадцам, но на чемпионатах мира без золота уже семь лет, а без финалов — шесть, очень хочется узнать, ответит ли кто за это поражение».

Роман Ротенбер Глава штаба сборной России С точки зрения психологии, команда была подготовлена к этому матчу. Когда вернемся в Москву, проведем совещание, проанализируем все детали. На данном этапе надо поблагодарить болельщиков, которые поддерживали команду, и игроков, которые приехали в сборную. По самоотдаче, желанию и характеру к команде сегодня нет вопросов, так как проиграли в овертайме. Все старались и хотели выиграть. Сейчас мы будем делать выводы, смотреть вперед и думать, как нам защитить золото Олимпийских игр на Олимпиаде в Китае. Этот матч дал нам много пищи для размышлений. Конечно, мы недовольны результатом, все очень расстроены, игроки в том числе. Все очень переживают и понимают свою ответственность за это поражение и что подвели многих болельщиков

Виновата прогнившая система

Корреспондентка Sport24 Дарья Тубольцева уверена, что в позоре сборной России на ЧМ-2021 виновата прогнившая система российского хоккея, которую пора менять.

«Давайте так и будем менять тренеров сборной, потому что Роман Ротенберг с кем-то там не сработался, а достойные тренеры у нас только, как оказывается уже много лет, в СКА работают, при том что армейцы Санкт-Петербурга ничего не выигрывали с 2017 года.

Давайте так и будем везти 9 представителей СКА в сборную, потому что армейцы Санкт-Петербурга ничего не выигрывали с 2017 года.

Давайте так и будем везти на ЧМ чистейшего ролевика с '-10' из СКА при наличии множества альтернатив, потому что он из СКА. И да, речь про Евгения Тимкина, который в 30 лет поехал на свой первый чемпионат мира.

Давайте так и будем игнорировать сильных игроков из не армейских клубов. Ткачев, Кадейкин, Жафяров. Да много там было вариантов, которые можно было хотя бы попробовать.

Давайте так и будем в принципе строить культуру привлечения в сборную по вполне понятным, но абсолютно не правильным принципам, замешанным на внутрихоккейной (да и не только) политике и кумовстве.

Давайте так и будем делать, ведь если вдруг в руководстве сборной думают, что игроки ее сборной не, мягко говоря, удивляются наличию некоторых персонажей в сборной, то глубоко заблуждаются, а это очень важный фактор для построения команды.

Давайте так и будем отцеплять из состава неугодных одному менеджеру сильных игроков, просто потому что он так решил. Я уже писала, и повторю еще: по моей информации, Шипачев мог играть на чемпионате мира, а Яковлева не взяли не из-за плохого выступления на Евротуре».

Эндрю Манджапане Нападающий сборной Канады Какие ощущения после победы над Россией? Отличные! У меня нет слов, великолепная игра всей команды. Мы все верили, что сможем это сделать. Мы движемся в правильном направлении. Было здорово отыграться в 3-м периоде и выиграть. Надо продолжать играть в свой хоккей. Мы были недовольны стартом турнира, но растем с каждой игрой. Здорово, что сейчас играем, как надо

Трусливая игра и постоянные лозунги

Специальный корреспондент «Спорта день за днем» Александр Макаров тоже винит в регулярных неудачах сборной России руководство российских хоккеем.

«Поражение Канаде в Риге — не случайность. Мы проигрываем "кленовым листьям" в четырех подряд матчах на вылет в рамках ЧМ! Тенденция весьма красноречива. С 2014 года мы не выигрываем взрослые чемпионаты мира. С 2011 года — молодежные чемпионаты мира. Или будем считать триумфы на этапах Евротура?

Я для себя определяю точку невозврата с начала тотального пропихивания в массы бренда "Красная машина". Как будто обертка стала важнее начинки. Старыми победами захотелось прикрыть современные неудачи. "Как вы яхту назовете, так она и поплывет", — считал капитан Врунгель. Но что-то пошло не так. Сборная, конечно, выиграла Олимпиаду в 2018 году. Но тогда мы были на голову сильнее всех по составу. ЧМ-2021 показал, что даже эту разницу мы не умеем регулярно преобразовывать в титулы и медали.

Чемпионат мира для сборной России завершён. Сегодня мы говорим спасибо всем болельщикам, которые поддерживали команду в течение турнира!

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Огромное спасибо вам!

⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/34YLSGuDju — Хоккей России (@russiahockey) June 3, 2021

Вопросы не к хоккеистам. Они как раз-таки бились в Латвии, это было очевидно для всех. Никакого отбывания номера. За них хотелось болеть, переживать. Говорить спасибо за то, что вместо отпуска приехали в сборную. Вопросы к другим людям.

Господа начальники, большие и маленькие, главы штабов и просто заслуженные говорящие головы, не пора ли признать, что вы где-то напортачили? Откажитесь уже от лозунгов. Начните брать ответственность на себя. Искорените ситуации, аля-Шипачев, когда возникают сомнения, точно ли имеет место быть спортивный принцип в исключении тех или иных хоккеистов из состава».