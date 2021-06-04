Неслучайное поражение. Канада сдала «Красную машину» в утиль

У Бобровского — пондус
Автор Sport24 Дмитрий Ерыкалов анализирует выбор тренерским штабом сборной России стартового состава, а особенно — голкиперской позиции.
«Игра с Канадой не может быть проходной или рядовой. Ее ждут, ее обсуждают. Всегда. Какими бы ни были составы и расклады. Россия — Канада — это хоккейная константа. Перед очередной серией блокбастера наши были фаворитами. Записными? Безоговорочными? Не имеет значения, но от команды Валерия Брагина ждали победы и только победы.
Вот и состав штаб нашей сборной выпустил самый что ни на есть победный. Павел Карнаухов, ставший за время этого чемпионата вторым центром, вернулся в состав после матча отдыха. Эксперимент с Сергеем Толчинским в четвертом звене закончился, теперь он подносит снаряды Антону Бурдасову. Но главным вопросом до самой предматчевой разминки оставался вратарский.
Затея публиковать состав сборной России за сутки до матча умерла в умах наших функционеров почти сразу как родилась. Так что о развязке главной дилеммы этого чемпионата "Бобровский vs Самонов" пришлось гадать на кофейной гуще. Вплоть до того, что журналисты внимательно следили, кто раньше из наших вратарей покинул лед на утренней раскатке. Сергей задержался дольше, чем его конкурент, чем ввел многих в заблуждение…
Состав на четвертьфинал! Стартовое вбрасывание в 20:15, прямая трансляция на Первом канале и на https://t.co/hVuJjUSFTb— Хоккей России (@russiahockey) June 3, 2021
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/P258LfupCw
Но сыграть с Канадой доверили Бобровскому! Бобровскому, который не играл 11 дней. Бобровскому, который в своем последнем матче за "Флориду" пропустил пять шайб. Не зря же его вызвали на чемпионат мира, заставив лететь через Атлантику? Но у него есть главное — пондус. Тот самый пондус, которым когда-то оперировали Быков и Захаркин, приглашая на чемпионат мира десятилетней давности оставшегося без клуба Евгения Набокова».
Обмен опасными бросками
Автор Allhockey Владислав Уткин считает, что начало матча в исполнении канадской сборной вышло не слишком агрессивным, что позволило россиянам перехватить нити игры.
«Обычно канадцы делают ставку на агрессивное начало. Наши хоккеисты, разумеется, знали об этом, и поэтому сами предприняли несколько серьезных и опасных атак в дебюте поединка. Уже на второй минуте под бросок Зуба хорошо подставил клюшку Барабанов, но шайба пролетела выше перекладины. Похожим образом мог забить Воронков — снаряд после его подправления поймал Дарси Кемпер. Неточными получились броски Бурдасова и Тарасенко.
Затем канадцы вспомнили о том, что играть нужно не только в своей зоне, и выровняли игру. Соперник включил свое фирменное давление, с которым сборная России на этом турнире еще не сталкивалась. Первый стопроцентный момент в этой игре, к сожалению, случился у наших ворот. На 14-й минуте Манджапане перехватил шайбу в средней зоне и отдал на Хенрика, который тут же вышел один на один с Бобровским. К счастью, шайба после его броска пролетела рядом со штангой.
Вот такой момент был у Володи Тарасенко! Очень хорошо, ждем повтора, но уже в игре — и чуть ниже #RUSCAN #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/nZU2T8X331— Хоккей России (@russiahockey) June 3, 2021
Наши ответили на это моментом, который был у Тарасенко. Под конец первого периода сборная России получила численное преимущество, в ходе которого Владимир выкатился на ворота слева и выцелил бросок в дальний угол. Но шайба прошла рядом со створом ворот».
До второго перерыва все шло по плану
Автор «Чемпионата» Лев Лукин доволен игрой российской команды во втором периода, когда подопечные Брагина, играя в осторожный хоккей, сумели открыть счет.
«Во втором отрезке практически ничего не изменилось. Канадцы в большинстве были ещё менее убедительны, чем наши, а в равных составах шёл слишком осторожный и аккуратный хоккей. Любимый хоккей Валерия Брагина.
Но всё-таки наши стали чуть ближе подбираться к владениям Кемпера, и всё это напоминало матчи с Данией и Швейцарией в группе, где Россия долго раскачивала соперника, а затем находила-таки момент для гола. Так случилось и в этот раз! Прекрасная атака удалась четвёртому звену нашей сборной, Каменев сделал перевод на Орлова, тот продвинулся вперёд, едва не забил сам, а затем выбросил шайбу на пятак, где отлично поработал Евгений Тимкин!
1:0! Тимкин! #RUSCAN #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/mL3HtnTBH0— Хоккей России (@russiahockey) June 3, 2021
1:0 — пока всё шло по обкатанному сценарию сборной России, а Канада не делала ничего, чтобы изменить ход событий. Перед игрой мы опасались из-за того, что Бобровский сыграет с Канадой с листа, но первые два периода встречи с 'кленовыми' дали прекрасную возможность Сергею спокойно вкатиться в турнир».
Роковое удаление Тарасенко
Обозреватель «Советского спорта» Владислав Домрачев сетует на ошибку судей, из-за которой россияне остались в меньшинстве и пропустили ответную шайбу, после чего все пошло не так.
«Тревожный звоночек прозвенел еще до второго перерыва, когда Брэндон Пирри непостижимым образом не сумел замкнуть штангу после падения в своей зоне защитника Никиты Нестерова.
Увы, в третьем периоде наши сушили игру, канадцы завладели шайбой и воспользовались удалением Тарасенко. Тщетно капитан нашей золотой молодежки пытался достучаться до судей, объясняя, что не его клюшка задела лицо Энрю Манджапане. Ровно минута потребовалась канадцам на ответный гол. Хенрик реабилитировался за промах в первом периоде и в одно касание отправил шайбу в ближний угол с передачи Коннора Брауна.
Давайте еще раз посмотрим, а? Орлов мастерюга просто. #RUSCAN #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/dKxrAoh9j9— Хоккей России (@russiahockey) June 3, 2021
С этого момента 'Кленовые листья' явно доминировали, превосходя наших в движении. Еще хорошо, что удалось дотянуть до овертайма, где на льду была одна команда — увы, не российская. С близким броском Хенрика, сыгравшим в стенку с Брауном, Бобровский справился. Но ничего не смог поделать, когда Манджапане заколачивал шайбу в пустой угол с паса Троя Стечера.
К вратарю никаких претензий. Наши проиграли психологически. Сильному сопернику. На широкой европейской площадке. Выказав неуверенность в своих силах».
Системный сбой
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Михаил Скрыль сетует на провал россиян в концовке матча, но в то же время находит поражение россиян закономерным.
«Удивило, насколько пассивно россияне вышли на решающий отрезок. После пропущенной шайбы россияне приободрились, перевели шайбу в чужую зону, но в основное время никто голами не порадовал. Россияне собственноручно смазали концовку.
А у канадцев — в каком бы составе они ни выходили — есть врожденный инстинкт убийцы. Они почувствовали, что в третьем периоде у соперника что-то идет не плану. Сразу добавили в движении и сравняли счет, при этом могли забрасывать и вторую шайбу в основное время. А в овертайме в формате 'три на три' 'Кленовые', в составе которых 'нет ни одного известного хоккеиста', сообразили гол-шедевр и отправили соперника в отпуск.
TIE GAME! 🚨— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021
Adam Henrique = captain clutch 🔥@hockeycanada #IIHFWorlds #ROCCAN @AnaheimDucks pic.twitter.com/aFZZNZbw5z
Сейчас можно искать виновных и критиковать всех направо и налево. Можно искать оправдания и защищать хоккеистов и руководство сборной. Но только не стоит говорить, что если бы мы играли несколько матчей, то победили бы во всех остальных. Лучше задуматься о том, что канадцы остановили 'Красную машину' на всех значимых турнирах — на юниорском, молодежном и теперь взрослом чемпионатах мира — за один сезон. Это ли не показатель системного сбоя?»
Тренерское поражение Брагина
Автор «Спорта день за днем» Антон Кудинов удивляется ставке тренерского штаба сборной России на оборонительный хоккей при наличии талантливых и острых нападающих.
«Забавно, но один из главных снайперов КХЛ за основное время с Канадой сыграл почти меньше всех из нападающих. Эмиль Галимов на лед вообще не вышел. А Сергей Толчинский провел на смену меньше. Да и сам Тарасенко в топ-6 по игровому времени не попал.
Валерий Брагин по ходу матча больше доверялся Слепышеву, Воронкову, Каменеву, Швецу-Роговому… Из реальных созидателей в фаворе оказался лишь Михаил Григоренко. Ну Александр Барабанов способен сыграть бокс-ту-бокс. Бурдасова, Толчинского и Тарасенко мы уже обсудили. Закономерно, что голевых моментов у сборной России почти не было.
THEY DID IT!!! 🇨🇦— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021
Canada wins in overtime!!
Andrew Mangiapane is the hero in OT to defeat Russia! 🔥@HockeyCanada #IIHFWorlds #ROCCAN @NHLFlames pic.twitter.com/xeIcJBUTzV
Почему против команды, с которой можно было играть с позиции силы, Россия играла игроками разрушения или хотя бы сдерживания? Испугались за результат, побоялись не выйти в полуфинал? Как-то не вяжется с той самой 'Красной машиной', про которую нам уже не первый год рассказывают. Получается, пока болельщики сборной России грустили, что не приехали Панарины, Бучневичи и Овечкины, Брагин и не думал использовать креативных опасных нападающих, которые оказались в его распоряжении.
Много можно рассуждать, кто определяет состав сборной, назначает тренеров и обозначает политику всего хоккея. Однако здесь в моменте выпустить игрока на лед в предстоящую смену или нет — решение не условного главы штаба, а реальных тренеров на лавке. Этот чемпионат мира — их поражение».
Сонное царство
Шеф-редактор «Спорт-Экспресса» по спецпроектам Павел Климовицкий тоже ругает сборную России за скучную и трусливую игру в матче с Канадой.
«Когда проваливается один из потенциальных лидеров или даже двое, можно списать на их личную неудачу. Когда пассивны и незаметны почти все, а единственный гол забивает форвард четвертого звена Тимкин, значит, что-то не то в системе команды. И то эту шайбу по большей части сотворил защитник Орлов, который был чуть ли не единственным, кто на постоянной основе пытался вывести Россию из сонного царства. Сборная заснула, усыпила сама себя, телезрителей — и так не проснулась.
Канадцы не могли сыграть лучше, но все равно не забывали, что они вышли на матч забивать и побеждать, а не отбиваться с непонятно каким планом. В итоге они заслуженно вырвали полуфинал в овертайме. Россия не побеждает Канаду на чемпионатах мира уже десять лет. Еще в 2016-м было поражение на Кубке мира. Но каждая из неудач объяснялась не только нашими проблемами, но и крутостью канадцев.
THEY DID IT!!!🇨🇦 Canada wins in overtime! Andrew Mangiapane is the hero in OT to defeat Russia! 🔥 #IIHFWorlds @HockeyCanada @NHLFlames @andrewmange13 pic.twitter.com/I5eYXgxKR1— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021
В этот раз — вину сваливать не на кого, Макдэвида, Кросби или еще кого у соперника нет. И вместе с тем, что мы проигрываем не только канадцам, но на чемпионатах мира без золота уже семь лет, а без финалов — шесть, очень хочется узнать, ответит ли кто за это поражение».
Виновата прогнившая система
Корреспондентка Sport24 Дарья Тубольцева уверена, что в позоре сборной России на ЧМ-2021 виновата прогнившая система российского хоккея, которую пора менять.
«Давайте так и будем менять тренеров сборной, потому что Роман Ротенберг с кем-то там не сработался, а достойные тренеры у нас только, как оказывается уже много лет, в СКА работают, при том что армейцы Санкт-Петербурга ничего не выигрывали с 2017 года.
Давайте так и будем везти 9 представителей СКА в сборную, потому что армейцы Санкт-Петербурга ничего не выигрывали с 2017 года.
Давайте так и будем везти на ЧМ чистейшего ролевика с '-10' из СКА при наличии множества альтернатив, потому что он из СКА. И да, речь про Евгения Тимкина, который в 30 лет поехал на свой первый чемпионат мира.
Давайте так и будем игнорировать сильных игроков из не армейских клубов. Ткачев, Кадейкин, Жафяров. Да много там было вариантов, которые можно было хотя бы попробовать.
June 3, 2021
Давайте так и будем в принципе строить культуру привлечения в сборную по вполне понятным, но абсолютно не правильным принципам, замешанным на внутрихоккейной (да и не только) политике и кумовстве.
Давайте так и будем делать, ведь если вдруг в руководстве сборной думают, что игроки ее сборной не, мягко говоря, удивляются наличию некоторых персонажей в сборной, то глубоко заблуждаются, а это очень важный фактор для построения команды.
Давайте так и будем отцеплять из состава неугодных одному менеджеру сильных игроков, просто потому что он так решил. Я уже писала, и повторю еще: по моей информации, Шипачев мог играть на чемпионате мира, а Яковлева не взяли не из-за плохого выступления на Евротуре».
Трусливая игра и постоянные лозунги
Специальный корреспондент «Спорта день за днем» Александр Макаров тоже винит в регулярных неудачах сборной России руководство российских хоккеем.
«Поражение Канаде в Риге — не случайность. Мы проигрываем "кленовым листьям" в четырех подряд матчах на вылет в рамках ЧМ! Тенденция весьма красноречива. С 2014 года мы не выигрываем взрослые чемпионаты мира. С 2011 года — молодежные чемпионаты мира. Или будем считать триумфы на этапах Евротура?
Я для себя определяю точку невозврата с начала тотального пропихивания в массы бренда "Красная машина". Как будто обертка стала важнее начинки. Старыми победами захотелось прикрыть современные неудачи. "Как вы яхту назовете, так она и поплывет", — считал капитан Врунгель. Но что-то пошло не так. Сборная, конечно, выиграла Олимпиаду в 2018 году. Но тогда мы были на голову сильнее всех по составу. ЧМ-2021 показал, что даже эту разницу мы не умеем регулярно преобразовывать в титулы и медали.
Чемпионат мира для сборной России завершён. Сегодня мы говорим спасибо всем болельщикам, которые поддерживали команду в течение турнира!— Хоккей России (@russiahockey) June 3, 2021
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Огромное спасибо вам!
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/34YLSGuDju
Вопросы не к хоккеистам. Они как раз-таки бились в Латвии, это было очевидно для всех. Никакого отбывания номера. За них хотелось болеть, переживать. Говорить спасибо за то, что вместо отпуска приехали в сборную. Вопросы к другим людям.
Господа начальники, большие и маленькие, главы штабов и просто заслуженные говорящие головы, не пора ли признать, что вы где-то напортачили? Откажитесь уже от лозунгов. Начните брать ответственность на себя. Искорените ситуации, аля-Шипачев, когда возникают сомнения, точно ли имеет место быть спортивный принцип в исключении тех или иных хоккеистов из состава».