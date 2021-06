Все у нас хорошо. Сборная России вышла в плей-офф ЧМ и отправила домой шведов

Ну а пока что узнаем, как СМИ отреагировали на результат встречи со шведами, для которых эта игра стала последней на чемпионате мира.

«Тест вышел что надо: в суетливом и каком-то рваном матче сборная России ничего не получила просто так (даже большинства), но все равно нашла способ победить.

Кстати, отдельно зафиксирую — у сборной России самая сильная группа защиты на турнире, это такая же наша суперсила, как Сергей Бобровский, когда тот выйдет. Акции сборной растут просто с каждой минутой.

Шероховатости в атаке не позволяли забить, и вполне могли бы не позволить вообще — но в сборную России из НХЛ приехали несколько обозов хоккейного таланта, и как раз эти обозы помогли.

Я это, конечно, про Орлова и Тарасенко. Защитник "Вашингтона" провел очень сильный матч, с ходу показав, что уровень этого ЧМ для него и не уровень вовсе, и что он будет тут исключительно отжигать, в том числе и удивительно осознанными проходами.

Тарасенко смотрелся чуть тяжелее, но опасность создавал постоянно, чисто на мастерстве, поэтому когда у него получилось очень ловко принять шайбу на входе в чужую зону, бросить в упор и организовать комфортные условия для добивания Барабанову, это не очень удивило.

Шведов обыграли так: выдали не лучший матч, но дождались бонусов от главных звезд команды. При всей хрупкости этой формулы, думаю, никто не откажется, если вот такими для нас получатся все оставшиеся на турнире матчи; Валерий Брагин, которому сегодня стукнуло 65, именно так умеет побеждать чуть ли не лучше всех в мире», — пишет автор Sports.ru Никита Петухов.

«Ход игры диктовали все-таки шведы. Хоккеисты "Тре Крунур" сразу же начали играть в очень жесткий и динамичный хоккей. Да, у них в составе нет звезд. Зато есть высокая дисциплина. Шведы почти не удалялись, играли очень интенсивно и постоянно прессовали наших хоккеистов.

Наш голкипер Самонов снова играл здорово. Но на седьмой минуте удаление за грубость схватил Артем Зуб. И вот Йеспер Фреден из шведского клуба "Шеллефтео" под занавес двухминутного большинства пропихнул шайбу в нашу сетку.

Должно было произойти что-то удивительное. Как накануне со швейцарцами Сергей Толчинский отдал победный пас, когда сидел на льду. Это было эффектно!

И вот спортивное чудо снова произошло. Сначала Дмитрий Орлов сделал передачу на другой фланг на Антона Слепышева. Наш капитан подкатывал к воротам очень странно — спиной, будто включили обратную перемотку. Но шайба попала куда-то в Антона. Показалось даже, что в коньки. Но никакого умысла там не было, и арбитры засчитали этот весьма необычный гол.

Вбрасывание в центре площадки. Нестеров подхватывает шайбу и отправляет в прорыв Тарасенко. Тот бросает, атаку продолжает Александр Барабанов, и он забивает гол.

Хватило 12 секунд, чтобы Россия перевернула счет с 0:1 на 2:1. Вот это круто!

Швеция — официально без плей-офф чемпионата мира. Впервые в истории. Только один раз был результат хуже — в 1937 году, когда шведы заняли девятое место. Но тогда не было формулы плей-офф.

А вот Россия вполне может занять первое место в группе, и для этого нужно во вторник победить белорусов, которые уже не попадают никуда. Так что все у нас хорошо», — уверен обозреватель «Матч ТВ» Павел Лысенков.

A shoot-out win for Russia sensationally dumped Sweden out of the World Championship after the group stage.🇷🇺✌️ #RUSSWE @russiahockey @trekronorse Here are the highlights.👀 pic.twitter.com/kAac0e971b

«Сборная России выкинула шведов с чемпионата мира, лишив их впервые в истории даже возможности сыграть в плей-офф. Страстное желание Владислава Третьяка, мечтавшего об этом, сбылось. Событие совсем не рядовое и в какой-то степени даже почетное для нашей команды. Однако уверенности в том, что ближайшее будущее готово заиграть веселыми красками, после этой победы не прибавилось. Скорее, многое говорит о привычной ситуации, когда не знаешь, чего ждать дальше.

Перед игрой рука тянулась записать сборную России чуть ли не в главные претенденты на золото. Шведский тест изначально казался делом ответственным и сложным, но сдать его было вполне по силам. Команда набралась уверенности в серьезных играх с чехами и швейцарцами, подъехало авторитетное усиление в лице Орлова, Тарасенко и Бобровского, наконец, в день рождения главного тренера Валерия Брагина рухнуть лицом в канаву было никак нельзя. С горем пополам задача оказалась решена. Вместе с тем сборная России удивила во многих отношениях.

Говорить о позитивных моментах сейчас сложно, несмотря на почти гарантированное первое место в группе. Для этого надо взять верх над немотивированными белорусами во вторник. Уже в четвертьфинале реально нарваться на сборную Канады, набирающую ход в течение группового этапа. И шансы на проход дальше пока не смотрятся однозначно высокими. Хорошо, что классно сыграл Орлов, показавший всему нападению, что надо рисовать у чужих ворот. Однако нет ни одной сыгранной тройки, нет явного лидера в атаке, зато есть непонятная форма вратаря Бобровского, которому придется дебютировать сразу в плей-офф», — пишет автор обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«Всего за 12 секунд Россия повергла шведов в траур, ведь "Тре Крунур" никак нельзя было проигрывать эту встречу. Но подопечные Гарпенлёва в свою очередь проявили характер и смогли быстро отыграться — Олофссон зашёл в нашу зону и мощным кистевым броском пробил Самонова.

2:2! Шведы могли рискнуть и заменить вратаря на шестого полевого, чтобы попытаться выжать из этой встречи важнейшие для них три полновесных очка, но Гарпенлёв на такой шаг не решился. В последние минуты основного времени "Тре Крунур" оккупировали российские владения, атакуя впятером, но забить не смогли, и матч ушёл в овертайм.

Такой результат означал, что сборная России завоевала путёвку в плей-офф. Шведам же в дополнительное время или по буллитам нужно было непременно побеждать, чтобы сохранить шансы на четвертьфинал.

В овертайме "Тре Крунур" большую часть времени владели шайбой в зоне Самонова и несколько раз были близки к успеху, но на финише пятиминутки несколько важнейших спасений пришлось совершить Рейдеборну. Игра ушла в буллитную серию, в которой решающую попытку совершил Тарасенко, красиво переигравший Рейдеборна.

3:2 — победа сборной России! Наша команда не только выходит в плей-офф, но и возвращается на первое место в группе перед заключительным днём предварительного этапа. Кроме того, наши сегодня оформили по-настоящему позорный итог ЧМ для шведов, которые впервые в истории не смогли выйти из группы на мировом форуме», — пишет автор «Чемпионата» Лев Лукин.

Who would expect that?🤭Sweden is out of the tournament and Kazakhstan still hangs on third place in group B. Here are the standings after day #11.⤵️ #IIHFWorlds. pic.twitter.com/pN0A3yWqN8