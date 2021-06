Самый непредсказуемый ЧМ. Сила «Красной машины», позор Швеции и загадочные канадцы

На чемпионате мира по хоккею только что завершился групповой этап. Вопреки ожиданиям, турнир в Латвии пока что получается невероятно событийным. За день до старта плей-офф вспомним все самое интересное, чем запомнилась первая часть ЧМ.

«Красная машина» почти не барахлит

Можно было бы сказать, что она вообще не барахлит, но все-таки одно поражение у сборной России было. В третьем туре команда Валерия Брагина неожиданно уступила абсолютно посредственной Словакии. Судя по всему, главная проблема заключалась в настрое. До и после таких провалов не было.

В целом же россияне уверенно выиграли свою группу. Если смотреть только на цифры, то это история про настоящий успех. 28 шайб заброшено, всего лишь 10 пропущено, из возможных 21 очка набрано 17 — придраться просто не к чему и не к кому.

Россия проиграла Словакии, но при этом смогла выиграть у Швейцарии, Чехии и Швеции, которую дожала в серии буллитов благодаря шикарному броску Владимира Тарасенко. Как говорится, не зря человек летел из Америки ради того, чтобы сначала наказать шведов, а потом и белорусов.

По качеству игры, конечно, не все было супер идеально, особенно в нападении. Но если сравнивать с остальными топ-сборными, то Россия, безусловно, провела групповой этап на высочайшем уровне. Скажем так, это было солидно.

Главное разочарование

Двух мнений тут не может быть — это Швеция. И дело тут не в составе — у шведов он был далеко не самый сильный, но и не настолько ужасный, чтобы паковать чемоданы уже после группового этапа.

Десять очков в семи матчах и пятое место в группе, сразу после России, Швейцарии, Чехии и Словакии. Такого с «Тре Крунур» ранее не случалось.

Впервые с тех пор, как на чемпионате мира был введен формат с плей-офф, Швеция вылетает с турнира так рано. Это полный провал.

Кроме того, Швеция не попала в медальные матчи впервые с 1985 года.

«Большой провал для меня как тренера и для нас как хоккейной нации», — сказал главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв после поражения от России. И с ним сложно не согласиться. А вот что хотел сказать известный российский тренер Владимир Плющев, рассуждая о шведском позоре, так никто и не понял.

Главное открытие

Вы что-нибудь слышали до этого чемпионата мира о Лиаме Кирке? Нет? Мы тоже. Это нападающий сборной Великобритании, который стал лучшим снайпером группового этапа и занял третье место в списке бомбардиров.

Кирк отныне главная звезда британского хоккея, о которой в ближайшем будущем, скорее всего, узнают и за океаном. В семи матчах 21-летний хоккеист забросил семь шайб и сделал две результативные передачи.

Лиам смог отличиться даже в матче с Россией, а это очень большое событие для любого игрока.

«В идеале я вижу свое будущее в Северной Америке. Это мой приоритет и я все еще мечтаю об НХЛ. Я определенно стал лучше за последние два года, у меня больше опыта, появилась уверенность», — сказал не так давно Кирк, который теперь точно может не переживать за свое будущее.

Когда «Аризона» в 2018 году выбирала Кирка на драфте НХЛ под общим 189 номером, в клубе вряд ли могли предположить, что через пару лет паренек будет зажигать на чемпионате мира. Вот такой поворот судьбы.

Главная неожиданность

А здесь стоит выделить, прежде всего, невероятную по насыщенности событийность этого чемпионата мира. Такого непредсказуемого турнира не было очень давно. Уровень интриги в какой-то момент просто зашкаливал.

Сборная Латвии обыграла Канаду, но при этом уступила Норвегии. То же самое можно сказать про Германию, которая взяла три очка в матче с канадцами, но потом потерпела поражение от Казахстана.

Еще несколько сенсаций подарили шведы, которых обыграли Дания и Беларусь. И это далеко не единственные примеры.

И такое количество сенсаций вряд ли можно назвать совпадением. Процесс глобализации добрался и до хоккея, на уровне сборных теперь уже не всегда все настолько очевидно, как раньше, когда в той же Дании не могли даже мечтать о том, чтобы выиграть у Швеции, а сейчас это уже вполне себе нормальный результат.

В этом плане групповой этап очень подогрел интерес к предстоящим матчам плей-офф, которые будут максимально непредсказуемыми.

Главные счастливчики

Сборная Белоруссии провела ужасный чемпионат мира, заняв последнее место в группе. Но несмотря на это, белорусы все равно остались в элите. В этом году по итогам ЧМ никто никуда не вылетает, поскольку турниры в низших дивизионах не проводились.

А так, белорусская команда, оказавшаяся даже позади Великобритании, полностью дискредитировала себя и частично КХЛ, в которой выступает большая часть ее игроков.

Но самое удивительно, что белорусы развалились сразу после своей единственной победы. Сложно сказать, что нашло на сборную Швеции, но именно она подарила три очка одному из главных лузеров турнира.

Остается в элитном дивизионе и сборная Италии, которая вообще не набрала ни одного очка, проиграв все матчи. Но итальянцев можно и нужно понять: за несколько дней до чемпионата мира коронавирус обнаружили сразу у 15 членов национальной команды, в том числе у главного тренена. После такого было сложно на что-то рассчитывать.

Главная загадка

Как ни крути, а это Канада, которая чудом оказалась в плей-офф. И за это канадцы должны благодарить в том числе честных немцев и латвийцев.

Дело в том, Канаду в последний день группового этапа никак не устраивала ничья в игре Германия — Латвия по итогам основного времени. В итоге Бундестим выиграла 2:1 и вывела североамериканцев на Россию. В каком-то смысле Германия со стратегической точки зрения поступила максимально верно — один из ее возможных конкурентов точно поедет домой уже после четвертьфинала.

На групповом этапе Канада одержала всего лишь три победы. Опять-таки, многие делают акцент на составе североамериканцев, он и правда так себе. И все равно удивительно, что Канада смогла обыграть только Норвегию, Казахстан и Италию.

Но почти все уверены, что в плей-офф мы можем увидеть абсолютно другую Канаду. И на данный момент это основная интрига чемпионата мира.

Главный матч турнира

И он стоится уже в четвертьфинале. Легендарное противостояние России и Канады. Такого шанса, как сейчас, чтобы наконец-то обыграть канадцев, у россиян еще долго не будет.

Россия не побеждала Канаду в плей-офф с 2014 года! Серия поражений на этом уровне составляет уже восемь матчей.

Перед ближайшим матчем все вроде бы очевидно. Хромая на обе ноги Канада сыграет с очень пристойной России, состав которой уже по ходу турнира был усилен энхаэлоцами в лице Сергея Бобровского, Владимира Тарасенко и Дмитрия Орлова.

Но все очень просто только на бумаге. У Канады всегда особенный настрой на Россию, так сложилось исторически. А тут еще и почти голливудский сценарий вырисовывается: с трудом попавшая в плей-фф Канада обыгрывает россиян и триумфально врывается в полуфинал чемпионата мира.

Ни Валерий Брагин, ни хоккеисты никогда в этом не признаются, но именно такого развития событий они очень боятся. Тем более именно в России придают чемпионату мира столь огромное значение, в остальных странах, в том числе в Канале, с этим попроще. Можно только представить, каким моральным ударом станет поражение от, возможно, самой слабой Канады.

Главное, чтобы в сборной сейчас не было таких же мыслей, как у легенды отечественного хоккея Вячеслава Фетисова.