Плющев о вылете Швеции с ЧМ: Сказалось гендерное воспитание, давно не видел таких шведов

Известный российский специалистпрокомментировал победу национальной команды над сборной Швеции (3:2 Б) на групповом этапе чемпионата мира.

После этого поражения шведы потеряли шансы на выход из группы. «Тре Крунур» впервые не смогли пробиться в плей-офф чемпионата мира.

«Не сказал бы, что Россия резко прибавила в ходе игры: мы решали свою задачу. Шведы играли очень вязко и аккуратно, практически не удалялись — знали, что цена ошибки велика. Они исключали провалы в своей и средней зонах, поэтому все шло тяжело.

Сегодня сказалось гендерное воспитание шведов, давно не видел такую Швецию. Они всегда славились высокой выучкой и технической подготовкой, а сегодня были неубедительны.

Что касается Орлова и Тарасенко, Володя — техничный парень, он может исполнить буллит в своей классике. Первая игра для энхаэловцев была тяжелой: им надо вкатиться, почувствовать партнеров и площадку. Но, несмотря на это, они поучаствовали в голах и, как следствие, помогли российской команде», — приводит слова Плющева «Чемпионат».

Во вторник, 1 июня, сборная России сыграет против команды Беларуси в рамках заключительного тура группового этапа. Начало матча — в 20:15 мск.