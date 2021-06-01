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    Владимир Тарасенко реализовал решающий буллит в матче со Швецией Все у нас хорошо. Сборная России вышла в плей-офф ЧМ и отправила домой шведов
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    Вайсфельд назвал ключевое решение тренерского штаба сборной России в игре со шведами

    Хоккей Сборная России Сборная Швеции Чемпионат мира по хоккею-2021
    Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал победу сборной России над Швецией (3:2 Б) в матче чемпионата мира в Швеции.

    Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов
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    Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов

    «После победы над шведам сборная России обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата мира. Собственно говоря, особых сомнений не было, что эта задача будет решена.

    Но было любопытно наблюдать за этой игрой, потому что шведы были прижаты к стенке, у них был последний шанс на попадание в плей-офф.

    Шведы играли неплохо, но преимущество было у сборной России. В третьем периоде перешли на игру в три звена и это дало результат.

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    • Единственное, хотелось бы, чтобы команда улучшила реализацию моментов. А так надо поздравить наших ребят с победой, Валерия Николаевича Брагина с днем рождения и хорошо подготовиться к плей-офф», — приводит слова Вайсфельда «Спорт-Экспресс».

    Во вторник, 1 июня, сборная России сыграет против команды Беларуси в рамках заключительного тура группового этапа. Начало матча — в 20:15 мск.

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