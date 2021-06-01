Вайсфельд назвал ключевое решение тренерского штаба сборной России в игре со шведами

Известный хоккейный функционер и комментаторпрокомментировал победу сборной России над Швецией (3:2 Б) в матче чемпионата мира в Швеции.

«После победы над шведам сборная России обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата мира. Собственно говоря, особых сомнений не было, что эта задача будет решена.

Но было любопытно наблюдать за этой игрой, потому что шведы были прижаты к стенке, у них был последний шанс на попадание в плей-офф.

Шведы играли неплохо, но преимущество было у сборной России. В третьем периоде перешли на игру в три звена и это дало результат.

Единственное, хотелось бы, чтобы команда улучшила реализацию моментов. А так надо поздравить наших ребят с победой, Валерия Николаевича Брагина с днем рождения и хорошо подготовиться к плей-офф», — приводит слова Вайсфельда «Спорт-Экспресс».

Во вторник, 1 июня, сборная России сыграет против команды Беларуси в рамках заключительного тура группового этапа. Начало матча — в 20:15 мск.