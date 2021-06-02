Победа на классе. Россияне разгромили Белоруссию в режиме энергосбережения

Сборная России разгромила команду Белоруссии в матче 7-го тура групповой стадии чемпионата мира. В первом периоде россияне забросили сразу пять шайб: две из них — на счету Никиты Нестерова, по одной — у Эмиля Галимова, Максима Шалунова и Михаила Григоренко. В заключительной 20-минутке россияне установили окончательный счет, точный бросок нанес Дмитрий Воронков. Голкипер сборной России Александр Самонов отразил все 19 бросков по своим воротам. Сборная России, набрав 17 очков, вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе А.

Антиреклама ЧМ

Корреспондент Sport24 Дмитрий Ерыкалов огорчен отсутствием мотивации у обеих команд и общей бесполезностью заключительного матча группового этапа.

«Такие матчи как Россия — Беларусь — если не антиреклама чемпионата мира, то побочный эффект его формата. Растянутый групповой этап и расслоение в уровне участников особенно ярко проявляются на подступах к плей-офф. И если в параллельной группе были поводы не только для интриги, но и для полноценной конспирологии, то в матче двух соседей не было ровным счетом никакого смысла.

Белорусы все шансы на плей-офф давно потеряли, тогда как россияне накануне обеспечили себе выход из группы. А нужно ли было нашим парням непременно бороться за первое место в группе — еще большой вопрос… В принципе, штаб сборной России отнесся к матчу с Беларусью так, как нужно было относиться к полуотоварищеским играм. Толчинского отправили в четвертое звено. Павлу Карнаухову дали отдых, а Максиму Шалунову — новый шанс.

Идеально было бы отрядить в ворота Ивана Бочарова, но мы не знаем планы тренерского штаба. Если на четвертьфинал планируется Александр Самонов, то ему точно не помешает игровая практика. Впрочем, и если на первый матч плей-офф выйдет Сергей Бобровский, это красивый жест, чтобы дать Самонову вдоволь наиграться на чемпионате мира».

Валерий Брагин Главный тренер сборной России В первом перерыве говорили команде не терять концентрацию, играть правильно и готовиться к плей-офф. Шла подготовка к плей-офф, полная концентрация должна была быть. Почему Карнаухов не играл? Дали просто отдохнуть. Посмотрели Шалунова, Галимова. Уже практически всё определено, с Канадой пойдет боевой состав. Еще тренировочный процесс идет, тренер по вратарям постоянно говорит, что Бобровский в хорошем состоянии. Будем думать очень серьезно. «Россия — Канада» — всегда вывеска. Хороший такой ажиотаж. Думаю, хороший матч будет. Я и тренерский штаб следили за чемпионатом, смотрели игры, тем более лидеров из группы B. И Канаду смотрели очень часто. Очень скоростная и играющая команда, будет непросто. Разберемся, подготовимся и пойдем в бой.

5:0 после первого периода

Корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин шокирован результативностью российской команды в первом периоде.

«Начало матча выдалось для России очень простым. Уже на 36-й секунде Никита Нестеров открыл счёт могучим щелчком от синей линии — классную подкидку из глубины зоны на защитника выполнил Михаил Григоренко. Через четыре минуты дальний наброс Галимова превратился во второй гол после рикошета на пятачке. После этой шайбы голкипер Беларуси Константин Шостак уступил место коллеге Алексею Колосову.

Белорусы выглядели совершенно "мёртвыми", даже не пытались соответствовать российским скоростям и вмешиваться в контроль шайбы наших хоккеистов. Быстро стало понятно, что команду Михаила Захарова ждёт очередной разгром на ЧМ и последнее место в группе, а россиян — хорошая игровая тренировка перед плей-офф.

🚨 Вы хотели знать, как Нестеров пушка страшная жахнул на первой минуте. Кто мы такие, чтобы не показать? #RUSBEL #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/xYc8EixkT1 — Хоккей России (@russiahockey) June 1, 2021

Колосов тоже недолго оставался "сухим" — на 10-й минуте Максим Шалунов подставил клюшку на пятаке под могучий щелчок Никиты Задорова. Есть первое очко и первый гол на турнире для лучшего снайпера последнего Кубка Гагарина! Ещё через пару смен счёт стал 4:0 — Воронков и Слепышев отобрали шайбу в чужой зоне и вывели Григоренко на пустые ворота.

Наставник белорусов зачем-то взял запрос на помеху вратаря, но лишь "заработал" меньшинство для своей команды: по правилам ИИХФ любой неудачный челлендж карается штрафом за задержку игры. Реализовать лишнего России, правда, не удалось, но обновления в графе заброшенных шайб нашим болельщикам долго ждать не пришлось, так как на 17-й минуте Нестеров вышел один на один с Колосовым и играючи оформил дубль. 5:0 после первого периода!»

Михаил Григоренко Нападающий сборной России Наверное, психологически трудно, когда счет 5:0, все понимают, что игра сделана. Старались играть правильно, создавать моменты. Нужно отдать должное белорусам, они не сдались, тоже ребята старались. Хорошо, что сыграли на ноль, Самонову помогли очень здорово. В тренерском штабе достаточно специалистов, которые определяют, кто с кем играет. Так получается, что я все игры с Антоном Слепышевым играл — взаимопонимание хорошее. Сейчас с Воронковым тоже два матча хорошо провели. Первые две игры с Карнауховым получалось тоже. Все игроки в команде очень хорошие, думаю, никто не выбирает и не расстраивается, если с кем-то поставили или не поставили. Канада есть Канада. Это четвертьфинал, у всех команд, вышедших из группы, одна задача — выиграть. Все оставшиеся матчи будут идти на вылет и кость в кость. Настраиваемся на хоккейную войну

Доигрывали на «нейтралке»

Автор Allhockey Владислав Уткин признает, что после активного первого периода россияне заметно сбавили в активности, позволив белорусам чуть выравнять игру.

«Во втором и третьем периодах игра превратилась в сущую формальность. Хотя, даже в таких условиях у команд все равно оставались свои цели. Белорусам, наверняка, не хотелось завершать этот турнир "сухим" разгромом от России. Поэтому после перерыва они заиграли активнее. Для сравнения: в первой двадцатиминутки преимущество россиян по точным выстрелам составило 17:4.

А вот во втором периоде белорусы перебросали подопечных Брагина (5:4). Нашей же команде нужно было подарить "сухарь" Самонову, закончить игру без травм и подарить "сухарь" Самонову. Что ж, можно констатировать, что они справились со всеми этими задачами.

Автором нашей шестой шайбы едва не стал Иван Проворов. В начале третьего периода защитник подхватил шайбу и бросил в ближний угол — белорусов выручила штанга. А вскоре уже наш соперник мог размочить счет. Фальковский здорово поработал на пятаке, подставив свою клюшку под прострел. Самонов среагировал на эту угрозу, а затем Степан попал в штангу.

Мы еще не запутались в гифках, поэтому вот: небрежный пас, хаос на пятаке, Григоренко. Для гола достаточно двух значений уравнения, а тут все три. pic.twitter.com/wSwULQ9lHD — Хоккей России (@russiahockey) June 1, 2021

Окончательный же счет на площадке установил Дмитрий Воронков. На 53-й минуте Слепышев выдал свой второй голевой пас в этой встрече от правого борта в центр, прямо на казанского форварда, который тут же расстрелял Колосова. 6:0 — с таким счетом россияне разгромили белорусов».

Никита Нестеров Защитник сборной России Партнеры помогли сделать мне дубль, в первом периоде сделали игру и в принципе расслабились. Комфортно играли и просто готовились к четвертьфиналу. Сегодня отдохнем и завтра будем думать о Канаде, пока сказать нечего. Был один болельщик на нашем матче? Спасибо Андрею за поддержку, мы чувствовали ее. Большое ему спасибо

Победа на классе

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Михаил Скрыль считает, что российская команда заметно прибавила к концу группового этапа, и должна хорошо выступить в плей-офф.

«Россияне победили на классе — красиво, эффектно, но в режиме энергосбережения. Брагинцы обескуражили белорусов мощным первым периодом. Отправленного под российские танки вратаря Константина Шостака Никита Нестеров распечатал уже на 36-й секунде. А к пятой минуте худший голкипер ЧМ по основным статистическим показателям покатил на лавку после второй пробоины от Эмиля Галимова. Очередное странное решение тренеров белорусов — почему Алексея Колосова не выпустили с первых минут?

Прибавив к концу группового этапа, команда Брагина показала, что готова решать серьезные задачи. Опасения, которые небезосновательно возникали перед турниром, по большей степени не подтвердились. Сбой произошел со словаками, но кто-то сейчас помнит об этом поражении? Противоречивые впечатления остались от матча со шведами, где россияне мучились 40 минут без голов и проявили характер в третьем периоде.

🚨 Была идея поделиться волнением, мол, пока пишем — как бы еще не забили. И тут Нестеров читает наши мысли — свободное пространство увидел, рванул туда, а Тарасенко выложил просто на блюдечке, 5:0 #RUSBEL #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/3DA8Cx4C6g — Хоккей России (@russiahockey) June 1, 2021

Импонируют в игре нашей сборной выстроенная система и правильный баланс между атакой и обороной. У нас нет явного лидера или ведущего звена, на которое будет молиться вся страна, если что-то пойдет не так в четвертьфинале. Обеспечить разницу в атаке могут разные игроки в разных сочетаниях. Правильнее всего сложившуюся ситуацию описывает слово "команда" — в рукаве Брагина достаточно джокеров на любой вкус. Об атаке можете не беспокоиться».

Михаил Захаров Главный тренер сборной Белоруссии Думаю, быстрые голы сильно повлияли на наши действия. Я бы сказал, что это были необязательные шайбы. Сложновато отыграться, когда пропускаешь несколько голов после пары бросков. Во втором и третьем периодах ребята сражались. Но российский вратарь отыграл уверенно и даже не дал нам зацепиться за игру. Но моменты мы создавали — были очень хорошие, когда казалось, что вот-вот забьем. Но не получилось. Можно ли найти какой-то позитив после такого турнира? Да ничего позитивного. Провально завершили чемпионат, разгромные поражения. Старались держаться до конца, не сдаваться. Но, к большому сожалению, две последние игры — сплошной негатив. Такое чувство, что хоккеисты не до конца верили, что на этом чемпионате будет очень высокий уровень соперников.

Идем на Канаду

Автор «Спорт день за днем» Антон Кудинов не слишком доволен, что результаты заключительного тура группового этапа вывели сборную России на Канаду.

«В итоге ту самую вывеску "Россия — Канада" болельщики получают уже на стадии четвертьфинала. Любопытно, что "подставили" "Красную машину" сплошь страны-участники КХЛ. Оставим за скобками мытищинский "Куньлунь" и резюмируем. Сначала Казахстан проиграл Норвегии (вторая победа на турнире после матча с Италией) и упустил верную возможность выйти в плей-офф чемпионата мира впервые в своей истории.

Затем Финляндия забуксовала в матче с Канадой и едва не проиграла — победа в серии буллитов и спасительный балл североамериканцам. Теперь вот латыши. Мотивированная близостью провала Канада может выйти на четвертьфинал — тем более против России — с ультра настроем. Валерий Брагин же к концу "регулярки" не нащупал сочетания Даже там, где игроков из НХЛ и не предполагалось.

А тут еще и Сергей Бобровский привез десяток клюшек и явно не намерен просто смотреть на Александра Самонова с трибуны или с лавки. Очевидно, что все те же Латвия или Казахстан на данном этапе были бы соперниками куда более подходящими. Но идем на Канаду».