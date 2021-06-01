Кубок Стэнли. «Торонто» проиграл «Монреалю», «Айлендерс» одолели «Бостон»

«Торонто» — «Монреаль» 1:3

«Монреаль» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 3:1. У «Канадиенс» отличились Брендан Галлахер, Кори Перри и Тайлер Тоффоли. Автором единственной шайбы «Мэйпл Лифс» стал Вильям Нюландер.

НХЛ Плей-офф Первый раунд Седьмой матч «Торонто» — «Монреаль» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) Голы: Галлахер — 1 (Стаал), 23:02 — 0:1. Перри — 2 (бол., Сузуки, Густафссон), 35:25 — 0:2. Тоффоли — 2 (п.в., Стаал, Дано), 57:22 — 0:3. Нюландер — 5 (Мэттьюс, Спецца), 58:24 — 1:3Вратари: Кэмпбелл (57:26) — ПрайсШтраф: 2-4Броски: 30 (8+6+16) — 23 (12+6+5)

Счет в серии стал 4:3 в пользу «Монреаля». В следующем раунде «Канадиенс» сыграют против «Виннипега», который ранее переиграл «Эдмонтон» (4:0).

«Торонто» — «Монреаль»

«Бостон» — «Айлендерс» 3:4 ОТ

«Айлендерс» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграли в овертайме «Бостон» со счетом 4:3. Победную шайбу забросил Кейси Сизикас на 15-й минуте дополнительного времени.

НХЛ Плей-офф Второй раунд Второй матч «Бостон» — «Айлендерс» — 3:4 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, 0:1) Голы: Койл — 2 (Ритчи, Кулман), 2:38 — 1:0. Бэйли — 4 (бол., Палмиери, Нельсон), 26:52 — 1:1. Палмиери — 4 (Ледди, Пажо), 31:00 — 1:2. Пажо — 2 (бол., Бовилье, Барзал), 37:21 — 1:3. Бержерон — 4 (Маршан, Пастрняк), 50:34 — 2:3. Маршан — 4 (бол., Макэвой), 55:06 — 3:3. Сизикас — 1, 74:48 — 3:4Вратари: Раск (74:48) — Варламов (74:48)Штраф: 10-8Броски: 42 (15+10+11+6) — 39 (6+11+13+9)

Счет в серии стал 1:1. Третий матч команды проведут 4 июня.