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    Николишин: Если хотим быть бедными, можно сказать, что Россия проиграла чемпионам

    Хоккей Сборная Канады Сборная России Сборная Финляндии Чемпионат мира по хоккею-2021
    Известный хоккеист Андрей Николишин прокомментировал победу сборной Канады на чемпионате мира.

    В финале Канада обыграла Финляндию
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    В финале Канада обыграла Финляндию

    В финале канадцы выиграли у сборной Финляндии (3:2 ОТ).

    «Для меня состав сборной Канады был абсолютно понятным: я знал каждого игрока, который приехал на турнир. Если кто-то этих игроков не знал — это их проблемы. Ничего удивительного в их победе нет.

    Не имеет никакого значения, как канадцы выступали на групповом этапе. Кто выиграл чемпионат? Они стали чемпионами мира — это самое главное.

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    • Все оправдания — это в пользу бедных. Если мы хотим быть бедными, то можно искать оправдания в том, что сборная России проиграла будущим чемпионам. Если мы не хотим быть бедными, то надо работать, искать и исправлять ошибки и добиваться результатов», — приводит слова Николишина «Чемпионат».

    Напомним, сборная Канады выиграла у России (2:1 ОТ) в четвертьфинале ЧМ-2021.

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