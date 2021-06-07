Николишин: Если хотим быть бедными, можно сказать, что Россия проиграла чемпионам

Известный хоккеистпрокомментировал победу сборнойна чемпионате мира.

В финале канадцы выиграли у сборной Финляндии (3:2 ОТ).

«Для меня состав сборной Канады был абсолютно понятным: я знал каждого игрока, который приехал на турнир. Если кто-то этих игроков не знал — это их проблемы. Ничего удивительного в их победе нет.

Не имеет никакого значения, как канадцы выступали на групповом этапе. Кто выиграл чемпионат? Они стали чемпионами мира — это самое главное.

Все оправдания — это в пользу бедных. Если мы хотим быть бедными, то можно искать оправдания в том, что сборная России проиграла будущим чемпионам. Если мы не хотим быть бедными, то надо работать, искать и исправлять ошибки и добиваться результатов», — приводит слова Николишина «Чемпионат».

Напомним, сборная Канады выиграла у России (2:1 ОТ) в четвертьфинале ЧМ-2021.