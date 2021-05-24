Проворов: Главный вывод по итогам матча со Словакией — играть надо с первых минут

Защитник сборной Россииподелился впечатлениями после завершения матча группового этапа чемпионата мира со Словакией (1:3) .

«Главный вывод по итогам такого матча — играть надо с первых минут. На этом чемпионате мира все команды хорошо начинают, поэтому и мы должны быть всегда активны.

Допускать меньше потерь в средней зоне, проще играть в чужой. Иногда в атаке полезнее простой перепас, активный трафик перед вратарем, доставка шайбы на пятачок.

Не нужно пытаться забивать только красивые голы, можно просто набросить на ворота и добить в сетку.

Сборная сделает правильные выводы и к следующей игре подойдет готовой. Надо добавлять, с каждым днем становиться все лучше и лучше.

Будем единым целым, единым кулаком, будем играть по схеме "пять в нападении, пять в защите" — и тогда у нас все получится.

Настрой и заряженность помогут показать свой хоккей, добиться той цели, к которой мы все идем. Побеждает тот, кто больше этого хочет.

Сэйв головой? В том моменте шайба отскочила к словацкому защитнику на синюю линию, он ее обработал и бросил.

Бросок пошел высоко, а я в это время караулил соперника, который был рядом, на пятачке. Уже не успевал поймать шайбу рукой, а реагировать надо — вот и отбил ее в сторону от наших ворот головой», — приводит слова игрока пресс-служба ФХР.

Напомним, поражение от Словакии стало первым для российской сборной на турнире. Ранее команда выиграла у Чехии (4:3), а также одержала разгромную победу над Великобританией (7:1).

Следующим соперником сборной России на мировом первенстве станет Дания. Матч состоится 26 мая в 16:15 мск. .