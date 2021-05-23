Казахстан выиграл у Финляндии в серии буллитов

одержала победу надв матче второго тура группового раунда чемпионата мира. Казахи выиграли в серии буллитов (2:1 Б).

У Казахстана забил Кирилл Панюков, у Финляндии— Антон Лунделль. Никита Михайлис оформил победный буллит в послематчевой серии.

Чемпионат мира. Группа В Казахстан — Финляндия — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Лунделл — 1 (Линдбом, Руохомаа), 33:24 — 0:1. Панюков — 1 (бол., Михайлис), 35:56 — 1:1Победный буллит: МихайлисВратари: Бояркин — СятериШтраф: 2 — 2Броски: 19 (1+7+7+4) — 51 (15+13+21+2)

Казахстан после двух туров занимает второе место с 4 очками. Финны идут на четвертой позиции, имея те же 4 пункта.