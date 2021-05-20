Войнов: В «Динамо» хорошая организация, клуб с именем, высокие задачи

Защитникпрокомментировал подписание контракта с московским

Соглашение 31-летнего игрока с бело-голубыми рассчитано на два сезона.

«Когда я решил, что остаюсь в России, то мне агент сразу дал несколько вариантов, которые были на рынке. Почему "Динамо"? Хорошая организация, клуб с именем, высокие задачи.

Для меня самое главное, чтобы перед клубом ставились самые высокие задачи. Знаю многих ребят, общался с ними. Получил самые положительные отзывы. Поэтому переговоры не длились долго.

Сейчас уже не нужно говорить о количестве предложений. Главным фактором стало, как и я говорил, задачи и коллектив, который подбирается.

Конечно, я каждый день тренировался, так как я не просто пропускал сезон, я готовился. У меня были определенные договоренности и какое-то понимание. Весь год в ожиданиях и тренировках.

С Алексеем Николаевичем мы поговорили по телефону уже. Вкратце пробежались по основным задачам. Все остальные моменты договорились обсудить уже лично.

Задачи? Оправдать то доверие, которое на меня возложил клуб, вернуть "Динамо" Кубок Гагарина и выйти на свой уровень», — сказал Войнов пресс-службе «Динамо».

Войнов является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз».