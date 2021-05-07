Ротенберг: Уверен, Россия выиграет ЮЧМ в следующем сезоне

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХРпрокомментировал поражение от Канады (3:5) в финале юниорского чемпионата мира.

«Не хватило где-то эмоций и свежести, потратили это вчера. У нас было меньше времени на восстановление, но такая ситуация не в первый раз. Домашняя команда, канадцы были первыми на групповом этапе. Мы же из-за поражения финнам не смогли занять первую строчку, поэтому играли свой полуфинальный матч позже. Плюс телевизионная компания TSN, которая транслирует турнир, всегда отдает предпочтение домашней команде. Мы на это повлиять не могли. Всегда на таких турнирах это учитываем, тренерский штаб это понимал.

Матч в начале шел по нашему сценарию, а потом не смогли вскрыть канадского вратаря, который провел матч на высоком уровне. Хочу поблагодарить тренерский штаб, отработали турнир на самом высоком уровне. Второе серебро подряд. Мы каждый год доказываем, что у нас много хороших игроков. Наша программа развития хоккея "Красная машина" работает.

Это опыт, хороший урок на будущее. У нас много ребят 2004 года рождения, включая Матвея Мичкова и вратаря Сергея Иванова. Они смогут принять участие на ЮЧМ и в следующем году, для них это серьезная практика и опыт.

Уверен, мы все сделаем выводы и выиграем золото в следующем сезоне.

Всех с серебром! Хороший результат второй турнир подряд. Мы сделали огромный шаг вперед, но теперь надо сделать еще один большой шаг, чтобы выиграть золото. Мы видим уровень, к которому должны выйти. В ФХР ведется огромная работа, мы это видим и по результатам, и по техническому оснащению игроков. В то же время мы понимаем, что нам предстоит еще больше работать. Самое важное, что мы находимся на правильном пути», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».