Матвей Мичков признан самым ценным игроком ЮЧМ-2021

Матвей Мичков Фото: fhr.ru
16-летний хоккеист стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира. В семи матчах он набрал 16 (12+4) очков.
В финальном матче против Канады, в котором Россия проиграла со счетом 3:5, Мичков стал автором заброшенной шайбы и двух результативных передач.
Мичков вышел на третье место по голам на ЮЧМ среди российских игроков. На первом месте находится Александр Овечкин (23 шайбы в 14 матчах), а на втором — Илья Ковальчук (13 голов в 12 играх).
And finally... the MVP: Matvei Michkov@russiahockey #U18Worlds— IIHF (@IIHFHockey) May 7, 2021
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