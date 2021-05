Матвей Мичков признан самым ценным игроком ЮЧМ-2021

Нападающий сборной Россиипризнан самым ценным игроком юниорского чемпионата мира.

16-летний хоккеист стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира. В семи матчах он набрал 16 (12+4) очков.

В финальном матче против Канады, в котором Россия проиграла со счетом 3:5, Мичков стал автором заброшенной шайбы и двух результативных передач.

Мичков вышел на третье место по голам на ЮЧМ среди российских игроков. На первом месте находится Александр Овечкин (23 шайбы в 14 матчах), а на втором — Илья Ковальчук (13 голов в 12 играх).

And finally... the MVP: Matvei Michkov@russiahockey #U18Worlds

