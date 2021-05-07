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    • Матвей Мичков признан самым ценным игроком ЮЧМ-2021
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    Матвей Мичков признан самым ценным игроком ЮЧМ-2021

    Хоккей Сборная России Юниорский ЧМ по хоккею-2021
    Нападающий сборной России Матвей Мичков признан самым ценным игроком юниорского чемпионата мира.

    Матвей Мичков
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    Матвей Мичков

    16-летний хоккеист стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира. В семи матчах он набрал 16 (12+4) очков.

    В финальном матче против Канады, в котором Россия проиграла со счетом 3:5, Мичков стал автором заброшенной шайбы и двух результативных передач.

    Мичков вышел на третье место по голам на ЮЧМ среди российских игроков. На первом месте находится Александр Овечкин (23 шайбы в 14 матчах), а на втором — Илья Ковальчук (13 голов в 12 играх).

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