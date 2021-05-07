Главный тренер юниорской сборной России: Мне за ребят не стыдно, они проявили русский характер

Главный тренер юниорской сборной Россиипрокомментировал поражение от Канады (3:5) в финале юниорского чемпионата мира.

«Я снимаю перед ребятами шляпу, они проявили русский характер. Мы играли за страну, мне не стыдно за них.

Не считаю, что канадцы перехватили инициативу. В какой-то момент мы потеряли концентрацию, это повиляло на счет.

Я доволен вратарем Сергеем Ивановым в сегодняшней игре, к нему нет вопросов.

Игра Мичкова и Бедарда? Скажу по поводу Мичкова. Талантливый игрок, у него очень большое будущее. Он нелогичен, неординарен, но он — человек-гол.

Такой момент, что у нас не было турниров, все турниры были отменены, в этом году, была сложность, мы отслеживали своих кандидатов. Все, кто поехал, мне с ними было приятно работать, я ними нашел общий язык, у нас была одна семья, сегодняшний финал это показал», — приводит слова Лещева «Чемпионат».