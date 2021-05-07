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    Главный тренер юниорской сборной России: Мне за ребят не стыдно, они проявили русский характер

    Хоккей Сборная России Сборная Канады Юниорский ЧМ по хоккею-2021
    Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев прокомментировал поражение от Канады (3:5) в финале юниорского чемпионата мира.

    Альберт Лещев
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    Альберт Лещев

    «Я снимаю перед ребятами шляпу, они проявили русский характер. Мы играли за страну, мне не стыдно за них.

    Не считаю, что канадцы перехватили инициативу. В какой-то момент мы потеряли концентрацию, это повиляло на счет.

    Я доволен вратарем Сергеем Ивановым в сегодняшней игре, к нему нет вопросов.

    Игра Мичкова и Бедарда? Скажу по поводу Мичкова. Талантливый игрок, у него очень большое будущее. Он нелогичен, неординарен, но он — человек-гол.

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    • Такой момент, что у нас не было турниров, все турниры были отменены, в этом году, была сложность, мы отслеживали своих кандидатов. Все, кто поехал, мне с ними было приятно работать, я ними нашел общий язык, у нас была одна семья, сегодняшний финал это показал», — приводит слова Лещева «Чемпионат».

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