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    Ротенберг: Для сборной России на ЮЧМ все только начинается

    Хоккей Сборная России Сборная США Юниорский ЧМ по хоккею-2019
    Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал волевую победу над командой США (7:6 ОТ) в стартовом матче на юниорском чемпионате мира.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Сегодня удалось победить за счет тренерского штаба, работы команды и командного духа. Такие турниры всегда тяжело начинать, особенно после карантина — это всегда влияет на команду.

    Мы понимали, что она хорошо готова, поэтому то, что игрокам удалось вытащить этот матч, дорогого стоит, хорошее начало, однако это только одна игра. Победа важна, мы обыграли сильного соперника, но все только начинается.

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    • Что касается каких-то ошибок и отдельных компонентов игры, то тренерский штаб сейчас все разберет. В эмоциональном плане было очень важно выиграть этот матч, и нам удалось это сделать. Разбор игры и ошибок будет на собрании, я уверен, что все они будут нивелированы к следующему матчу, и мы увидим прогресс», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

    Следующим соперником сборной России станет команда Финляндии. Матч состоится 28 апреля, начало — в 00:00 мск.

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