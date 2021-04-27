Главный тренер юниорской сборной России назвал ключевой момент в матче против США

Главный тренер юниорской сборной Россиипрокомментировал волевую победу над командой США (7:6 ОТ) в стартовом матче группового этапа юниорского чемпионата мира.

«Игра получилась неоднозначной. Первый период был не за нами, но во втором и третьем начали играть по нашим правилам.

Вратарь, который начинал игру, волновался. Нам пришлось его поменять, и это был ключевой эпизод матча.

Не хочу никого выделять. Мы сегодня были одним целым, все ребята сработали.

У тренера всегда должен быть план Б. Он сегодня сработал», — приводит слова Лещева «Спорт-Экспресс».

Следующим соперником сборной России станет команда Финляндии. Матч состоится 28 апреля, начало — в 00:00 мск.