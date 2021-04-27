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    Главный тренер юниорской сборной России назвал ключевой момент в матче против США

    Хоккей Сборная России Сборная США Юниорский ЧМ по хоккею-2019
    Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев прокомментировал волевую победу над командой США (7:6 ОТ) в стартовом матче группового этапа юниорского чемпионата мира.

    Альберт Лещев
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    Альберт Лещев

    «Игра получилась неоднозначной. Первый период был не за нами, но во втором и третьем начали играть по нашим правилам.

    Вратарь, который начинал игру, волновался. Нам пришлось его поменять, и это был ключевой эпизод матча.

    Не хочу никого выделять. Мы сегодня были одним целым, все ребята сработали.

    У тренера всегда должен быть план Б. Он сегодня сработал», — приводит слова Лещева «Спорт-Экспресс».

    Следующим соперником сборной России станет команда Финляндии. Матч состоится 28 апреля, начало — в 00:00 мск.

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