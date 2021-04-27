Россия — США 7:6, обзор голов

Сборнаяодержала волевую победу над командойв первом матче группового этапа на юниорском чемпионате мира.

Встреча завершилась в пользу россиян со счетом 7:6 ОТ (1:3, 4:3, 1:0, 1:0).

По ходу матча российская команда уступала сопернику 1:5, но в итоге сумела перевести игру в овертайм.

Ворота американцев поразили Данила Юров, Матвей Мичков (2), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (2) и Никита Чибирков, забросивший решающую шайбу на второй минуте дополнительного времени.

Следующим соперником сборной России будет Финляндия (28 апреля, начало — в 00:00 мск), а США сыграют против Германии (28 апреля).

Юношеский чемпионат мира по хоккею проходит в США.