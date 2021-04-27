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    Сборная России победила США на юниорском ЧМ, отыгравшись с 1:5

    Россия — США 7:6, обзор голов

    Хоккей Юниорский ЧМ по хоккею-2019 Сборная России Сборная США
    Сборная России одержала волевую победу над командой США в первом матче группового этапа на юниорском чемпионате мира.

    Россияне забросили в ворота американцев семь шайб
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    Россияне забросили в ворота американцев семь шайб

    Встреча завершилась в пользу россиян со счетом 7:6 ОТ (1:3, 4:3, 1:0, 1:0).

    По ходу матча российская команда уступала сопернику 1:5, но в итоге сумела перевести игру в овертайм.

    Ворота американцев поразили Данила Юров, Матвей Мичков (2), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (2) и Никита Чибирков, забросивший решающую шайбу на второй минуте дополнительного времени.

    Следующим соперником сборной России будет Финляндия (28 апреля, начало — в 00:00 мск), а США сыграют против Германии (28 апреля).

    Юношеский чемпионат мира по хоккею проходит в США.

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