Россия — США 7:6, обзор голов

Встреча завершилась в пользу россиян со счетом 7:6 ОТ (1:3, 4:3, 1:0, 1:0).
По ходу матча российская команда уступала сопернику 1:5, но в итоге сумела перевести игру в овертайм.
Ворота американцев поразили Данила Юров, Матвей Мичков (2), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (2) и Никита Чибирков, забросивший решающую шайбу на второй минуте дополнительного времени.
Это не камбэк, это камбэчище! Итоговая статистика игры против американцев #россиявмоемсердце #U18Worlds #RUSUSA pic.twitter.com/uMYqUqnSqd— Хоккей России (@russiahockey) April 27, 2021
Следующим соперником сборной России будет Финляндия (28 апреля, начало — в 00:00 мск), а США сыграют против Германии (28 апреля).
Фантастический матч, наши семь заброшенных шайб, из них три (три!!!) дубля. Смотрим обзор, переводим дух 🏒#россиявмоемсердце #U18Worlds #RUSUSA pic.twitter.com/Hq3cFPKce9— Хоккей России (@russiahockey) April 27, 2021
Юношеский чемпионат мира по хоккею проходит в США.