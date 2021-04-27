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    Николишин: Как бы эйфория матча с США не повлияла на настрой сборной России

    Хоккей Сборная России Сборная США Сборная Финляндии Юниорский ЧМ по хоккею-2019
    Чемпион мира Андрей Николишин поделился мнением о победе сборной России U18 в стартовом матче ЮЧМ-2021 над командой США.

    Андрей Николишин
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    Андрей Николишин

    «Победа есть победа. Когда вытаскиваешь игру с 1:5, она эмоционально подхлестнет ребят к дальнейшим позитивным действиям.

    Но по большому счету она ничего не решает. Это игра в группе, где пять команд, из которых четыре выходят. Думаю, что наши ребята выйдут. Американцы тоже.

    Вся борьба предстоит на этапе плей-офф. Сейчас нужно обкатать какие-то взаимодействия, наиграть какие-то связи. Конечно, ребята молодцы, что выиграли.

    Сегодня будет игра с Финляндией. Для финнов это будет первый матч на чемпионате. Они организованы, мобильны, техничны.

    Как бы эйфория вчерашнего матча не повлияла на сегодняшний настрой», — сказал Николишин «Матч ТВ».

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