Николишин: Как бы эйфория матча с США не повлияла на настрой сборной России

Чемпион мираподелился мнением о победе сборной России U18 в стартовом матче ЮЧМ-2021 над командой США.

«Победа есть победа. Когда вытаскиваешь игру с 1:5, она эмоционально подхлестнет ребят к дальнейшим позитивным действиям.

Но по большому счету она ничего не решает. Это игра в группе, где пять команд, из которых четыре выходят. Думаю, что наши ребята выйдут. Американцы тоже.

Вся борьба предстоит на этапе плей-офф. Сейчас нужно обкатать какие-то взаимодействия, наиграть какие-то связи. Конечно, ребята молодцы, что выиграли.

Сегодня будет игра с Финляндией. Для финнов это будет первый матч на чемпионате. Они организованы, мобильны, техничны.

Как бы эйфория вчерашнего матча не повлияла на сегодняшний настрой», — сказал Николишин «Матч ТВ».