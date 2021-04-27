Николишин: Как бы эйфория матча с США не повлияла на настрой сборной России

Андрей Николишин Фото: globallookpress.com
«Победа есть победа. Когда вытаскиваешь игру с 1:5, она эмоционально подхлестнет ребят к дальнейшим позитивным действиям.
Но по большому счету она ничего не решает. Это игра в группе, где пять команд, из которых четыре выходят. Думаю, что наши ребята выйдут. Американцы тоже.
Вся борьба предстоит на этапе плей-офф. Сейчас нужно обкатать какие-то взаимодействия, наиграть какие-то связи. Конечно, ребята молодцы, что выиграли.
Сегодня будет игра с Финляндией. Для финнов это будет первый матч на чемпионате. Они организованы, мобильны, техничны.
Как бы эйфория вчерашнего матча не повлияла на сегодняшний настрой», — сказал Николишин «Матч ТВ».