«Спартак» будет играть на новой арене в следующем сезоне КХЛ

Московскийпопрощался с ареной в «Парке Легенд» и будет готовиться к новому сезону на другом стадионе, информирует официальный сайт клуба.

«Московский "Спартак" сегодня попрощался с ареной в "Парке Легенд". Молодежный состав команды провел заключительную тренировку на льду дворца спорта на Автозаводской и с завтрашнего дня отправляется в отпуск. На следующие тренировки в июле хоккеисты выйдут уже на другой столичной арене.

После возрождения в 2015 году "Спартак" играл в Сокольниках и Лужниках, а затем в 2017 году переехал в "Парк Легенд". Дворец спорта "красно-белым" сначала приходилось делить с "Динамо", затем с ЦСКА. Теперь эта страница в истории клуба заканчивается.

Мы благодарим всех сотрудников арены в "Парке Легенд". Спасибо за ваш труд, за гостеприимство, за желание помочь и сделать все необходимое для комфорта профессиональных спортсменов и зрителей. Пусть все будет хорошо», — говорится в сообщении клуба.

«Спартак» начал выступать на арене в «Парке Легенд» на Автозаводской улице с 2015 года. В новом сезоне «красно-белые» будут выступать на арене «Мегаспорт» на Ходынском поле.