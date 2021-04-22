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    «Спартак» будет играть на новой арене в следующем сезоне КХЛ

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    Московский «Спартак» попрощался с ареной в «Парке Легенд» и будет готовиться к новому сезону на другом стадионе, информирует официальный сайт клуба.

    Арена «Спартака»
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    Арена «Спартака»

    «Московский "Спартак" сегодня попрощался с ареной в "Парке Легенд". Молодежный состав команды провел заключительную тренировку на льду дворца спорта на Автозаводской и с завтрашнего дня отправляется в отпуск. На следующие тренировки в июле хоккеисты выйдут уже на другой столичной арене.

    После возрождения в 2015 году "Спартак" играл в Сокольниках и Лужниках, а затем в 2017 году переехал в "Парк Легенд". Дворец спорта "красно-белым" сначала приходилось делить с "Динамо", затем с ЦСКА. Теперь эта страница в истории клуба заканчивается.

    Мы благодарим всех сотрудников арены в "Парке Легенд". Спасибо за ваш труд, за гостеприимство, за желание помочь и сделать все необходимое для комфорта профессиональных спортсменов и зрителей. Пусть все будет хорошо», — говорится в сообщении клуба.

    «Спартак» начал выступать на арене в «Парке Легенд» на Автозаводской улице с 2015 года. В новом сезоне «красно-белые» будут выступать на арене «Мегаспорт» на Ходынском поле.

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