Хартли: Разочаровывающий результат, расстроены концовкой

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (1:2) в третьем матче финала Кубка Гагарина.

Счет в серии стал 2-1 в пользу армейцев.

«Разочаровывающий результат, расстроены концовкой. Все свелось к одному моменту: шайба на клюшке нужного у них человека и гол в наши ворота. Мы знали, чего ожидать от соперника. Обидное поражение.

Естественно, большинство играет большое значение, особенно с ЦСКА. С тех пор как я работаю в лиге, я вижу, что у них очень хорошая защита.

Мы медленно двигали шайбу, медленно принимали решения, поэтому не реализовали ни одного момента.

Соперник здорово нейтрализовал меньшинство, мы, в свою очередь, не создали достаточного количества моментов.

Семенов не смог завершить игру, у него повреждение. Более подробную информацию будем знать завтра.

Тройка Шалунова забивает на протяжении всего года, они плодотворно действует и в атаке, и в обороне. Они здорово играют, хорошее звено, хорошие игроки.

Грубец споткнулся в моменте со второй заброшенной шайбой? Я видел, что Шимон оказался на льду, но, как он это сделал, не видел.

Не пересмотрел момент, не знаю, что именно там произошло», — передает слова Хартли Sport24.