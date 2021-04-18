«Авангард» с победы начал финальную серию Кубка Гагарина с ЦСКА

«Авангард» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Егор Чинахов (16-я минута), Кирилл Готовец (31), Рид Буше (52) и Илья Каблуков (58, пустые ворота).
За хозяев единственную шайбу забросил Андрей Локтионов (42).
КХЛ. Плей-офф. Финал
ЦСКА — «Авангард» (Омск) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Чинахов — 5 (Чистяков, Каски), 15:57 — 0:1. Готовец — 3 (Толчинский, Семенов), 30:42 — 0:2. Локтионов — 2, 41:01 — 1:2. Буше — 6 (бол., Найт, Толчинский), 51:23 — 1:3. Каблуков — 1 (п.в., Потапов), 57:38 — 1:4Вратари: Юханссон (56:03 — 57:38) — ГрубецБроски: 29 (17+5+7) — 26 (5+8+13)Штраф: 4 — 4
Омский клуб повел в финальной серии — 1-0. Второй матч финала Кубка Гагарина состоится 20 апреля в Москве.