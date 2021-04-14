Емелин рассказал о своем самочувствии

Капитан «Авангарда»рассказал о своем самочувствии и пожелал команде удачи в седьмом матче полуфинала плей-офф КХЛ против «Ак Барса».

«Всем привет. Хочу сказать, что я стал себя намного лучше чувствовать. Хотел бы поблагодарить руководство клуба, свою команду, всех болельщиков и тех людей, которые поддерживали меня в этот трудный период.

Я всегда старался оставаться на связи со своей командой, и я хотел бы пожелать всем удачи в седьмой игре. Я с вами», — цитирует Емелина пресс-служба клуба.

Хоккеист почувствовал недомогание в три часа ночи после первого матча серии с казанским клубом. Медики диагностировали у него токсический шок печени.

Появилась информация, что что в анализах Алексея обнаружены следы опиатов и каннабиноидов. Однако в клубе эти данные назвали провокацией. По версии медиков, причиной острой печеночной недостаточности могла стать передозировка обезболивающими препаратами.