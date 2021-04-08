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    Врачи не нашли наркотиков в крови защитника «Авангарда» Емелина

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    Врачи НИИ имени Склифосовского не нашли наркотиков в крови защитника и капитана «Авангарда» Алексея Емелина.

    Алексей Емелин
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    Алексей Емелин

    Как сообщает Telegram-канал Baza, диагноз хоккеиста — острая печеночная недостаточность.

    Отмечается, что в крови спортсмена нашли следы обезболивающих, ибупрофена и парацетамола. По версии врачей, игрок мог переборщить с обезболивающими, которые могли сильно ударить по печени.

    Емелин обратился к медикам во время первого матча серии финала Восточной конференции между «Авангардом» и «Ак Барсом» 3 апреля. После матча он был госпитализирован сначала в инфекционную больницу Казани, а потом в РКБ. Врачи зафиксировали у него токсический шок печени.

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    • Емелина доставили на реанимобиле в НИИ имени Склифосовского в Москве. По данным СМИ, врачи диагностировали у него острую и подострую печеночную недостаточность, хоккеиста готовят к пересадке печени, он в тяжелом состоянии.

    Ранее сообщалось, что в организме капитана «Авангарда» найдены следы наркотиков.

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