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    Шалунов: Какой недонастрой? Не может быть такого в финале конференции

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    Форвард ЦСКА Максим Шалунов прокомментировал поражение в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина со СКА (1:3).

    Максим Шалунов
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    Максим Шалунов

    «Проигранный матч. Отдадим должное сопернику, хорошо сыграл на своей площадке. Будем готовиться дальше, серия продолжается.

    Дай бог команде выигрывать, а забивная серия, не серия — это уже второстепенно.

    Какой недонастрой? Не может быть такого в финале конференции, просто отдадим должное сопернику, они очень хорошо сыграли, мы готовимся дальше», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

    Для команды Валерия Брагина эта победа над ЦСКА стала первой в четырех матчах, счет в серии 1-3.

    Пятая игра состоится 10 апреля в Москве.

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