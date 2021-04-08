Шалунов: Какой недонастрой? Не может быть такого в финале конференции

Максим Шалунов Фото: globallookpress.com
«Проигранный матч. Отдадим должное сопернику, хорошо сыграл на своей площадке. Будем готовиться дальше, серия продолжается.
Дай бог команде выигрывать, а забивная серия, не серия — это уже второстепенно.
Какой недонастрой? Не может быть такого в финале конференции, просто отдадим должное сопернику, они очень хорошо сыграли, мы готовимся дальше», — приводит слова игрока «Матч ТВ».
Для команды Валерия Брагина эта победа над ЦСКА стала первой в четырех матчах, счет в серии 1-3.
Пятая игра состоится 10 апреля в Москве.