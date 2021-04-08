Шалунов: Какой недонастрой? Не может быть такого в финале конференции

Форвард ЦСКАпрокомментировал поражение в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина со(1:3).

«Проигранный матч. Отдадим должное сопернику, хорошо сыграл на своей площадке. Будем готовиться дальше, серия продолжается.

Дай бог команде выигрывать, а забивная серия, не серия — это уже второстепенно.

Какой недонастрой? Не может быть такого в финале конференции, просто отдадим должное сопернику, они очень хорошо сыграли, мы готовимся дальше», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

Для команды Валерия Брагина эта победа над ЦСКА стала первой в четырех матчах, счет в серии 1-3.

Пятая игра состоится 10 апреля в Москве.