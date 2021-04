Защитник минского «Динамо»подписал контракт новичка с

Соглашение с белорусским игроком рассчитано на три года, сообщает официальный сайт клуба.

20-летний Соловьев был выбран на драфте-2020 под общим 205-м номером в 7-м раунде.

В нынешнем сезоне игрок провел 41 матч за «Динамо», набрав 9 (2+7) очков при показатели полезности «-3».

The #Flames have signed defenceman Ilya Solovyov to a three-year entry-level deal!

Welcome to the #CofRed, Ilya! https://t.co/xrbf72kWKA