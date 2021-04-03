25 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Детройт»

В матче регулярного чемпионата НХЛодержала победу надсо счетом 2:1.

В составе победителей по шайбе забросили Росс Колтон и Брейден Пойнт. За гостей отличились Адам Эрни.

Российский голкипер «Молний» Андрей Василевский отразил 25 бросков из 26.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Детройт» — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) Голы: Колтон — 4 (Марун, Боргман), 4:07 — 1:0. Пойнт — 16 (Хедман, Палат), 7:26 — 2:0. Эрне — 8 (Нильсен), 44:00 — 2:1Вратари: Василевский — Грайсс (58:23)Броски: 29 (14+6+9) — 26 (7+7+12)Штраф: 4 — 6

«Тампа» лидирует в Центральном дивизионе НХЛ с 54 очками после 37 игр. «Детройт» проиграл третий матч подряд и замыкает таблицу дивизиона.