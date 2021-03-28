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    Толчинский: В решающих матчах серии удалось навязать свою игру, свои скорости

    Хоккей Авангард Металлург Мг КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский рассказал о противостоянии с магнитогорской командой, а также о гонке бомбардиров Кубка Гагарина.

    Сергей Толчинский
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    Сергей Толчинский

    Форвард набравший два очка в шестом матче серии с «Металлургом» (5:1).

    «Здорово, что выиграли и закрыли серию. Сейчас есть пару дней, чтобы отдохнуть, а затем будем готовиться к серии с "Ак Барсом".

    Наверное, в первом матче серии мы оказались немного не готовы к скоростям "Металлурга", к силовой борьбе, которую вел соперник.

    Что-то похожее произошло и в четвертом матче. Возможно, после третьего матча, который мы выиграли "всухую", мы немного расслабились, а соперник, наоборот, собрался, взвинтил темп…

    А в других матчах мы таких ошибок не допускали, сами навязывали борьбу и перехватывали инициативу.

    Мы проанализировали ошибки. Вышли на следующий матч с четкой целью навязать свою игру, свои скорости. Всего этого удалось добиться в пятом и шестом матчах серии.

    Когда за четыре с лишним минуты до конца третьего периода у "Металлурга" удалился Миша Пашнин, я знал, что мы рисковать не будем, подержим шайбу и "убьем" две минуты.

    А после того как Емелин забросил пятую шайбу на 59-й минуте — стало всё понятно», — приводит слова Толчинского «Матч ТВ».

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