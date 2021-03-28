Толчинский: В решающих матчах серии удалось навязать свою игру, свои скорости

Форвард набравший два очка в шестом матче серии с «Металлургом» (5:1).
«Здорово, что выиграли и закрыли серию. Сейчас есть пару дней, чтобы отдохнуть, а затем будем готовиться к серии с "Ак Барсом".
Наверное, в первом матче серии мы оказались немного не готовы к скоростям "Металлурга", к силовой борьбе, которую вел соперник.
Что-то похожее произошло и в четвертом матче. Возможно, после третьего матча, который мы выиграли "всухую", мы немного расслабились, а соперник, наоборот, собрался, взвинтил темп…
А в других матчах мы таких ошибок не допускали, сами навязывали борьбу и перехватывали инициативу.
Мы проанализировали ошибки. Вышли на следующий матч с четкой целью навязать свою игру, свои скорости. Всего этого удалось добиться в пятом и шестом матчах серии.
Когда за четыре с лишним минуты до конца третьего периода у "Металлурга" удалился Миша Пашнин, я знал, что мы рисковать не будем, подержим шайбу и "убьем" две минуты.
А после того как Емелин забросил пятую шайбу на 59-й минуте — стало всё понятно», — приводит слова Толчинского «Матч ТВ».