Толчинский: В решающих матчах серии удалось навязать свою игру, свои скорости

Нападающий «Авангарда»рассказал о противостоянии с магнитогорской командой, а также о гонке бомбардиров Кубка Гагарина.

Форвард набравший два очка в шестом матче серии с «Металлургом» (5:1).

«Здорово, что выиграли и закрыли серию. Сейчас есть пару дней, чтобы отдохнуть, а затем будем готовиться к серии с "Ак Барсом".

Наверное, в первом матче серии мы оказались немного не готовы к скоростям "Металлурга", к силовой борьбе, которую вел соперник.

Что-то похожее произошло и в четвертом матче. Возможно, после третьего матча, который мы выиграли "всухую", мы немного расслабились, а соперник, наоборот, собрался, взвинтил темп…

А в других матчах мы таких ошибок не допускали, сами навязывали борьбу и перехватывали инициативу.

Мы проанализировали ошибки. Вышли на следующий матч с четкой целью навязать свою игру, свои скорости. Всего этого удалось добиться в пятом и шестом матчах серии.

Когда за четыре с лишним минуты до конца третьего периода у "Металлурга" удалился Миша Пашнин, я знал, что мы рисковать не будем, подержим шайбу и "убьем" две минуты.

А после того как Емелин забросил пятую шайбу на 59-й минуте — стало всё понятно», — приводит слова Толчинского «Матч ТВ».