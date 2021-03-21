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    ЦСКА в овертайме победил «Локо» и вышел вперед в серии

    Хоккей КХЛ Локомотив ЦСКА Прогнозы на КХЛ
    Московский ЦСКА на выезде победил ярославский «Локомотив» (2:1 ОТ) в овертайме третьего матча полуфинала Западной конференции.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    В составе победителей отличились Константин Окулов (11 минута) и Антон Слепышев (62)

    Шайба «Локомотива» на счету Павла Тютнева (45).

    Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференций
    «Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Окулов — 1 (Шалунов, Мамин), 10:19 — 0:1. Тютнев — 1 (Коваленко, Марченко), 44:26 — 1:1. Слепышев — 2, 61:31 — 1:2Вратари: Паскуале — ЮханссонБроски: 28 (7+12+8+1) — 18 (4+7+5+2)Штраф: 6 — 29

    ЦСКА вышел вперед в серии до четырех побед: 2-1. Следующая игра пройдет в Ярославле 23 марта.

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