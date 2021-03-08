«Динамо» сократило отставание в серии со СКА

Петербургскийуступил в гостях минскому(1:2) в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

Счет открыли армейцы — шайбу забросил Андрей Кузьменко. В составе победителей отличились Артем Демков и Денис Мосалев.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала «Динамо» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) Голы: Кузьменко — 3 (Бенгтссон), 17:25 — 0:1. Демков — 1 (бол., Менелл, Принс), 23:45 — 1:1. Мосалев — 1 (Менелл), 46:32 — 2:1Вратари: Фурх — Самонов (58:25)Броски: 32 (11+11+10) — 24 (11+9+4)Штраф: 8 — 8

Счет в серии стал 1-3 в пользу СКА. Четвертый матч между командами состоится 10 марта в столице Белоруссии.