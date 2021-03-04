«Северсталь» разгромила московское «Динамо» и сравняла счет в серии

в матче 1/4 финала Западной конференции на выезде обыграла московское— 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

По два очка в составе победителей набрали Никита Гуслистов (1+1) и Шон Лалонд (1+1), у гостей заброшенными шайбами отличились Никита Гуслистов, Александр Петунин, Шон Лаллонд, Йоонас Няттинен и Владислав Кодола.

КХЛ 1/4 финала конференций «ХК Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 2:5 (0:1, 2:2, 0:2) Голы: Гуслистов — 1 (Макеев), 15:23 — 0:1. Шипачев — 1 (бол., Кагарлицкий, Сергеев), 24:14 — 1:1. Петунин — 1 (Лалонд), 30:41 — 1:2. Лалонд — 1 (К. Капустин, Гуслистов), 35:53 — 1:3. Кагарлицкий — 1 (бол., Яшкин), 39:50 — 2:3. Няттинен — 1 (Лишка), 43:18 — 2:4. Кодола — 1, 53:09 — 2:5

Таким образом, «Северсталь» сравняла счет в серии до четырех побед — 1:1. Третья игра пройдет в Череповце 6 марта.