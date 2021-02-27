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    «Авангард» стал победителем дивизиона Чернышева

    «Авангард» — «Барыс»: счет матча 5:2, обзор голов

    Хоккей КХЛ Авангард Барыс Сибирь Автомобилист Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на домашнем льду обыграл «Барыс» — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1).

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    Шайбами в составе победителей отметились Илья Ковальчук (17 минута), Сергей Толчинский (21, 42), Денис Зернов (55) и Егор Чинахов (60).

    У «Барыса» отличились Кирилл Панюков (3) и Даррен Диц (41).

    После этой победы «Авангард» обеспечил себе первое место в дивизионе Чернышева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
    Голы: Панюков — 8 (бол., Асетов, Дитц), 2:29 — 0:1. Ковальчук — 5 (бол., Береглазов), 16:51 — 1:1. Толчинский — 15 (Зернов, Каски), 20:43 — 2:1. Дитц — 17 (Вароун, Фрэттин), 40:46 — 2:2. Толчинский — 16 (Зернов, Ковальчук), 41:33 — 3:2. Зернов — 12 (Найт), 54:23 — 4:2. Чинахов — 10 (Семенов), 59:37 — 5:2Вратари: Бобков — КудрявцевШтраф: 10 — 18Броски: 29 (8+14+7) — 31 (13+9+9)

    «Авангард» 2 марта проведет в Балашихе первый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Автомобилиста». Соперником «Барыса» по первому раунду станет «Металлург» или «Салават Юлаев».

    В другом матче «Сибирь» на выезде нанесла поражение «Автомобилисту» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

    Дубль сделал Александр Шаров (39 и 52), также отличились Никита Сетдиков (2) и Владислав Ушенин (49).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
    Голы: Сетдиков — 1 (Миловзоров), 1:30 — 0:1. Шаров — 7 (Руохомаа), 38:42 — 0:2. Вл. Ушенин — 7 (Вяч. Ушенин, Шашков), 48:05 — 0:3. Шаров — 8 (Ли), 51:34 — 0:4Вратари: Гросс — СятериШтраф: 9 — 13Броски: 43 (16+17+10) — 21 (5+5+11)

    «Сибирь» не вышла в плей-офф, финишировав девятой в Восточной конференции.

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