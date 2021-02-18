«Локомотив» разгромил рижское «Динамо»

«Локомотив» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Теему Пулккинен, Даниил Мисюль, Денис Баранцев, Денис Алексеев и Никита Черепанов.
В составе рижан единственную шайбу забросил Робертс Букартс.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Рига) — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Голы: Пулккинен — 16 (Ландер), 8:57 — 1:0. Мисюль — 2 (Марченко, Красковский), 23:54 — 2:0. Баранцев — 2 (Осипов), 24:52 — 3:0. Алексеев — 11 (Осипов, Ткачев), 31:06 — 4:0. Рих. Букартс — 10 (бол., Скарлетт), 38:56 — 4:1. Черепанов — 4 (Ткачев, Алексеев), 44:34 — 5:1Вратари: Паскуале — Ворис (Бруверис, 44:34)Броски: 32 (11+8+13) — 18 (7+5+6)Штраф: 10 — 6
Ярославцы с 76 очками располагается на 4-й строчке на Западе, рижское «Динамо» потерпело 10-е поражение подряд и занимает 11-е место.