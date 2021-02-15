Камбэк «Красной машины». Россияне перевернули матч с Чехией и досрочно выиграли Евротур

Сборная России стала победителем третьего этапа Еврохоккейтура — Шведских игр. В матче третьего тура команда Игоря Ларионова переиграла Чехию со счетом 7:4. Шайбы забросили Василий Подколзин, Павел Красковский, Захар Бардаков, Даниил Мисюль, Никита Чибриков, Владимир Бутузов, Николай Коваленко.

Аскаров вместо Самонова

Корреспондент отдела хоккея «Спорт-Экспресса» Иван Богун отмечает изменения в стартовом составе сборной России на матч с Чехией.

«В заявке появились еще не игравшие на турнире защитники Семен Чистяков и Шакир Мухамадуллин, которые заменили Даниила Журавлева и Александра Алексеева. Наконец-то нашлось место в составе нападающему "Сочи" Герману Рубцову. Поднялся во второе звено 17-летний Никита Чибриков, начинавший предыдущие два матча на месте 13-го нападающего.

А ворота вместо роскошно отыгравшего со шведами Александра Самонова доверили его одноклубнику Ярославу Аскарову. Неизменными же Профессор оставил только звено Соркина с нижегородской связкой и тройку Красковского. Так что вхолостую в Мальме съездили только вратарь Даниил Тарасов и защитник Марсель Ибрагимов.

Все прогнозы на хоккей

Первого гола долго ждать не пришлось, и получился он по-настоящему молодежным. Уже на восьмой минуте Кирилл Кирсанов сделал не самый сильный наброс на перенасыщенный пятак, и после рикошета от клюшки Никиты Чибрикова Захар Бардаков спокойно отправил шайбу в пустые ворота.

Состав на заключительный матч на Шведских хоккейных играх!

⠀

Включайте Матч ТВ или открывайте https://t.co/hVuJjUSFTb в 14:00, поболеем за наших.

📍Вратари: Аскаров, Тарасов

⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/lLDyyRp9LG — Хоккей России (@russiahockey) February 14, 2021

Пропустив первыми, чехи заиграли куда быстрее и агрессивнее, чем в первые минуты, и создавали момент за моментом у ворот россиян, но Ярослав Аскаров раз за разом нивелировал угрозу. Пожалуй, наиболее реальный шанс сравнять счет у номинальных гостей был за шесть минут до конца первого периода, когда парни Ларионова проспали выход "один в ноль", но голкипер СКА здорово положил щиток и не позволил обыграть себя Томашеку».

Непростой матч для Аскарова

Автор Sport24 Дмитрий Ерыкалов оценивает игру голкипера российской сборной в первом периоде, отмечая преимущество чешской команды.

«Планку, которую задрал Самонов, перекрыть было трудно. Но Аскаров попытался это сделать, когда в середине первого периода ликвидировал выход Давида Томашека на его ворота. Еще до этого опаснейшего рандеву один из игроков сборной Чехии, казалось бы, наверняка добивал шайбу в ворота. Ярослав был почти отыгран, но помогли габариты. Будь он сантиметров на пять пониже, снаряд пролетел бы над плечом.

Сухим Аскаров продержался чуть больше 16 минут. Разобралась с нашим вратарем, а заодно и с защитой, лучшая чешская связка Шпачек — Ленц. Они дезориентировали Ярослава, и пока он искал шайбу, та проползла за ленточку ворот. Арбитры уходили смотреть повтор на предмет атаки на вратаря, однако криминала в действиях чешских игроков не обнаружили. Не помогло Аскарову и наличие клюшки в руках. Или помешало?

Моментов хватало с обеих сторон. Чехи несколько раз прощали Аскарова, а наши парни, особенно в первом периоде, облюбовали левый фланг атаки. По нему поочередно проходили Чехович и Красковский, завершая все бросками. А куда непривычнее выглядели подключения Даниила Пыленкова. Защитник, который в этом сезоне за "Витязь" совершил настоящий прорыв в результативности, и сам шайбу таскал, и под передачи весьма интересно открывался».

Двойной удар от Флека и Клока

Автор «Чемпионата» Лев Лукин удивляется нелогичности пропущенных Аскаровым во втором периоде голов.

«Важнейший момент, рисковавший стать ключевым, случился в середине встречи, когда сборная России осталась втроём — Пыленков и Зборовский с интервалом в несколько секунд схватили штрафы за грубость. Наши во главе с Аскаровым героически выстояли в двойном меньшинстве, но затем… умудрились пропустить две шайбы в равных составах!

Сначала Якуб Флек объехал всю нашу зону, выкатился из-за ворот и внезапно для Аскарова пальнул из круга вбрасывания. Ярослав пропустил в ближний угол. А затем Лукаш Клок подобрал шайбу после выигранного партнёром вбрасывания и как рукой положил её точно в девятку.

Сборная России была явно обескуражена таким развитием событий. Подопечные Ларионова не смогли быстро прийти в себя и вскоре после шайбы Клока могли пропустить ещё парочку голов. В обороне — проходной двор, да ещё и Аскаров начал чудить на дальних выходах из ворот. Но нашим парням где-то везло, где-то удавалось сохранять концентрацию, а чехи, при всём своём преимуществе, регулярно нарушали правила.

Первое большинство России реализовать не удалось, а вот второй чешский штраф наши сумели конвертировать в свой второй гол. Помогла ошибка Граховины, который не накрыл шайбу и оказался вытянут за ворота, откуда Коваленко вернул шайбу на пятак Красковскому, и форвард "Локомотива" забил один из самых лёгких голов в своей карьере».

Россия переломила ход матча

Автор Allhockey.ru Владислав Уткин отмечает то, как россияне сумели изменить игру в третьем периоде, оказавшемся победным.

«Перед третьим периодом нашей команде удалось забросить крайне важную с тактической и психологической точек зрения шайбу. Было очевидно, что в следующей двадцатиминутке игра должна будет пойти по другому сценарию, ведь россиянам необходимо было сыграть первым номером. Так и получилось. Подопечные Ларионова перехватили инициативу и принялись нагнетать обстановку у ворот Граховины. Результат не заставил себя долго ждать. На 49-й минуте Коваленко открылся на правом краю, получил пас от Мисюля и, переиграв чешского голкипера, сравнял счет.

После этого гола чехи, выражаясь боксерской терминологией, оказались в состоянии грогги. Игра у них разладилась от слова "совсем", а вот российская команда, почувствовав запах крови, принялась добивать соперника. Четыре минуты спустя она повела в счете. Изумительный по точности бросок с острого угла удался Мисюлю, ранее ассистировавшего Коваленко.

Если вы думаете, что на этом все, вы ошибаетесь. Все только начиналось! В одной из следующих атак Подколззин вылез на ворота и переиграл Граховину. Не пожалел чехов и Владимир Бутузов. После пятой пропущенной шайбы соперник взял тайм-аут и снял вратаря. Этим воспользовался форвард "Амура", отправивший снаряд в опустевшие владения команды Филипа Пешана. И напоследок, как вишенка на торте, — гол самого молодого игрока российской сборной Никиты Чибрикова. Семнадцатилетиний форвард удачно подставил клюшку под прострел Захара Бардакова и забросил свою первую шайбу в составе национальной сборной»

Чехи подсластили пилюлю

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев подводит итоги матча, отмечая, что чехи не сдавались до самого конца встречи.

«Гол Владимира Бутузова в пустые ворота ничего уже не решал. Но неутомимый Чибриков после комбинации с участием Подколзина и Бардакова забил седьмой гол и сделал себе подарок к 18-летию, которое он отпразднует 16 февраля. Так бы и на ЮЧМ в Далласе, куда Никита отправится капитаном сборной.

Но и это еще не все. На последних секундах Чибриков, пытаясь выбить шайбу у прорвавшегося к воротам Давида Томашека, сделал это ценой сломанной клюшки и буллита. Пострадавший реализовал штрафной бросок, слегка испортив настроение Аскарову. 7:4. Но только не болельщикам и ветеранам, заставив их вспомнить подвиг сборной СССР 45-летней давности, с которого мы начали рассказ об этом матче.

ВОТ ЭТО ПОПАДАНИЕ!

Подколзин зацепился за шайбу, упал, встал, нашел коротким пасом Мисюля, а тот выстрелил с безумной точностью.

4:3, даааа!#RUSCZE pic.twitter.com/SXGcSyQ78y — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) February 14, 2021

Девять побед подряд в Евротуре — повторение рекорда сборной, ведомой Вячеславом Быковым и Игорем Захаркиным в сезоне-2008/09, венцом которого стало золото ЧМ в Берне».

Молодежь и характер

Автор «Спорта день за днем» Антон Кудинов хвалит россиян за проявленный характер и отмечает вклад молодых игроков в победу на Евротуре.

«Как и многие в этой сборной. Дамир Жафяров действительно выглядит готовым топ-игроком уровня КХЛ. Когда он с шайбой наворачивает амплитудные круги по чужой зоне, а затем выдает голевую передачу — не так громко хочется задать вопрос, а по делу ли он хочет попробовать себя в НХЛ. Молодняк, который в последние пару лет мы выдели на молодежных ЧМ, тоже продемонстрировал способность брать игру на себя, лезть на пятак, превращать 1:3 в 7:3 за 20 минут матча с Чехией.

Тут нельзя не отметить и волю к победе, умение не опускать руки, что демонстрирует эмоциональную силу этой команды. Да и по игре команда выглядела если не интересно, то уж точно агрессивно — лезли на пятак, старались играть в поперечный пас, не боялись совершать авантюрные броски. Молодежь оставила весьма приятное впечатление.

Вот так это было! pic.twitter.com/ssyX6LrVxG — Хоккей России (@russiahockey) February 14, 2021

Если взять во внимание, что интенсивность на Евротуре традиционно принято считать более высокой, чем в матчах КХЛ, напрашиваются приятные выводы. Возможно, в России все лучше получается доводить звезд юниорского и молодежного хоккея до взрослого уровня. А это не может не радовать».

Ларионов проверил подрастающее поколение

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис подводит итоги Евротура и остается доволен тем, как проявили себя молодые игроки сборной России.

«Вызов в сборную игроков второго-третьего эшелона, которых в другое время не было бы даже в расширенном списке, принес в первую очередь пользу им самим. Например, Николай Коваленко у себя в "Локомотиве" порой становится жертвой ротации и на данный момент только 19-й (!) по результативности. Глядя на то, какую пользу он приносил национальной команде, в голове вставал логичный вопрос о том, почему в Ярославле к своему воспитаннику относятся прохладно.

Приглашение авансом юниора Чибрикова оказалось удачным ходом. Удивлюсь, если этот одаренный форвард теперь не получит больше игрового времени в СКА. В данном случае сборная сработала на пользу клубам. Позитивные эмоции, полученные в матчах за национальную команду, обязательно помогут и другим хоккеистам в ближайшее время по возвращении.

Шведские игры еще раз убедили в том, что с подрастающим поколением ситуация в России вполне нормальная и о каком-то кризисе говорить глупо. Хороший средний уровень — основа любой лиги. Со звездами дела похуже, хотя яркий дебют Чибрикова и место в истории рядом с Овечкиным, который также дебютировал в 17 на этом уровне, внушают оптимизм».

Евротур уже не будет прежним

Обозреватель «Советского Спорта» Дмитрий Кузнецов считает, что российский эксперимент с приглашением на матчи Евротура игроков молодежки приживется на турнире.

«Ни одна помарка не осталась без "профессорского" внимания. Без крика, спокойно, но и без лишней любезности тренер учит и учит. Планка ответственности поднята на высочайший уровень. Нет рядовых и товарищеских матчей для этой команды. Каждая игра — главная. Оттого и смотрится такой хоккей на ура. Оттого и не может никто обыграть Россию в нынешнем Евротуре.

Матч с чехами в Мальме, который Россия перевернула за полтора периода с 1:3 до 7:4, стал лишь очередным доказательством в правильности подобного шага. Помнится, как возмущались в ноябре чехи, шведы и финны, говоря о недопустимости понижения уровня евротуровских сборных. Было это после оглашения состава российской команды перед поездкой на "Карьяла". Нам что-то еще говорили о пунктах договора. А что сегодня все они могут против этого возразить?

Нет у них аргументов против такой России. Европейцы и сами, глядя на нас, убрали из составов многих завсегдатаев национальных сборных. Напичкали свои команды игроками из местных чемпионатов, разбавляя не самыми лучшими легионерами КХЛ. Какой смысл был в том, чтобы проверять проверенных годами.

Собрали главные моменты матча с чехами. Подборка вышла что надо! #россиявмоемсердце pic.twitter.com/A6ODiowRnw — Хоккей России (@russiahockey) February 14, 2021

Коронавирус рано или поздно уйдет из нашей жизни. Или же жизнь приспособится к нему. Но хоккей на Евротуре уже не будет прежним. Даже когда вернутся зрители. Было бы интересно устроить глобальный опрос хоккейных болельщиков с целью выяснить, на какую сборную им хотелось бы смотреть по ходу сезона в соперничестве с чехами, финнами и шведами. Сомневаюсь, что большинство проголосовало бы за прежний формат. Нет его и, судя по всему, больше не будет».