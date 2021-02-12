Россия непобедима в любом составе! «Красная машина» одержала седьмую подряд победу на Евротуре

Седьмую победу на Евротуре нарисовали новые герои КХЛ
«В Швецию Россия поехала в весьма экспериментальном составе, но это именно то, что мы и хотим видеть на Евротуре. Никакой надоевшей "базовости", только бодрая солянка из разных клубов КХЛ и новые фамилии на свитерах национальной команды.
Первый матч в Мальмё России предстояло сыграть с финнами. На двух предыдущих турнирах подопечные Юкки Ялонена терпели от наших разгромные поражения, и сейчас наверняка хотели хотя бы обозначить видимость борьбы. В первом периоде у команды Суоми это не получилось. В игре было много возни, суеты и мало интересных моментов, но после первой рекламной паузы Россия добавила и усилиями ударного звена Чехович — Хуснутдинов — Жафяров организовала две шайбы.
🚨 Artyom Minulin— Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) February 11, 2021
1-0 Russia pic.twitter.com/juYECIc1Ep
Ложная надежда для Финляндии так и осталась ложной, и Россия продолжила идти по Евротуру без поражений. Семь побед подряд, в каком бы составе наши парни не собрались!» — отметил удачную серию «Красной машины» на Евротуре корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Серьезный Ларионов и рубка на льду
«Сборная России провела первый матч в рамках третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Команда Игоря Ларионова победила со счетом 3:2. Шайбы забросили Артем Минулин, Иван Чехович, записавший в свой актив еще голевой пас, и Владимир Бутузов. Две голевые передачи у капитана команды Дамира Жафярова.
Эта победа стала седьмой подряд на старте сезона для сборной России. "Красная машина" показала второй результат в истории хоккейного Евротура. Лучшую серию россияне выдали лишь на стыке сезонов 2007/08-2008/09, когда под руководством Вячеслава Быкова, выиграли девять матчей кряду. В случае успеха в субботу и воскресенье в матчах с командами Швеции и Чехии Игорь Ларионов (в соавторстве с Валерием Брагиным) может повторить рекорд.
К сожалению, в матче с Финляндией получил травму Марат Хуснутдинов. Главный тренер сборной России Игорь Ларионов заявил после игры, что хоккеист выбыл надолго. 18-летний хоккеист СКА Марат Хуснутдинов в текущем сезоне провел 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 2 (0+2) очка», — сожалеет от травме Хуснутдинова редакция «Спорт-Экспресса».
Горячая торпедовская связка выдала отличный дебют в сборной России
«Еще год назад сложно было представить, что связка Дамир Жафяров — Иван Чехович будет не только одной из лучших в КХЛ, но еще и выйдет в первом звене сборной России. У Жафярова до перехода в "Торпедо" и попадания в систему Немировски была репутация чистого бегунка, который может хорошо провести старт сезона на свежих ногах, а потом деградирует до четвертого звена. Возможно, Дамиру еще и не везло с тренерами — он работал у Квартальнова, Скабелки и Андриевского, каждый из которых вряд ли дал бы форварду полную свободу рук.
🚨 Ivan Chekhovich— Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) February 11, 2021
2-0 Russia pic.twitter.com/H3XkmJ2EfX
Иван Чехович перед МЧМ-2019 в сборную не попал по загадочной причине — говорилось о травме, но пока лучшие юниоры мира рубились в Ванкувере, Иван спокойно играл в лиге Квебека. Тогда он оставил в инстаграме загадочный пост: "Язык мой — враг мой. Живем дальше". Первый полноценный сезон в АХЛ Чехович провел неудачно (8+4 в 42 играх), и у него была даже серия из десяти игр без очков.
Миле по понятным причинам в сборную поехать не мог, и центром у нижегородской связки вышел Марат Хуснутдинов — игрок первого звена на МЧМ. По результативности получилось не хуже, чем с Миле — хотя Хуснутдинов сегодня очков не набрал», — выделил связку Дамир Жафяров — Иван Чехович автор Sports.ru Родион Власов.
С финнами блеснули связка из «Торпедо» и дебютант из «Амура»
«Помимо первого звена у Ларионова здорово смотрелась вторая тройка Бутузов — Красковский — Коваленко. Именно она сделала третий гол. Коваленко отдал Бутузову, и тот реализовал выход "один в ноль". В первом матче за сборную России форвард "Амура" забил. Кажется, в предстоящее межсезонье 26-летним нападающим могут заинтересоваться в СКА.
Несмотря на все усилия и игру в большинстве, сборная Финляндии так и не смогла сравнять счет (только одну шайбу отыграла). Россияне одержали седьмую победу на Евротуре в этом сезоне и остались непобедимыми. Следующая встреча — со шведами в субботу», — также выделила и второе звено россиян автор Sport24 Дарья Тубольцева.
«Отлично» от Профессора
«Еще хочется похвалить Николая Коваленко, таранившего оборону финнов не хуже Русского Танка — своего знаменитого отца, олимпийского чемпиона. Дважды железнодорожник вылезал на ворота. Особенно эффектно выглядел его проход через все поле с обводкой защитника, когда наши держали оборону в меньшинстве. Жаль, что не удалось завершить этот лихой слалом голом. Николай сблизился с вратарем и не сумел протолкнуть шайбу в сетку.
Потерю Минулина финны простили, а Чеховича — наказали голом. В конце второго периода центрфорвард звена Жафярова Марат Хуснутдинов, вышедший в бригаде меньшинства, включил ноги, убежал от соперника, но не смог перехитрить Ортио. Но это еще полбеды, финн всем телом упал на руку нашего юниора. Тот немедленно ушел в раздевалку и на льду больше не появлялся.
🚨 Vladimir Butuzov— Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) February 11, 2021
3-1 Russia pic.twitter.com/n7EafkZaDe
Быстрый гол Бутузова в третьем периоде, которого бросил в прорыв Коваленко, остудил пыл финнов. Они еще сопротивлялись, дважды забили. Но первую из этих шайб не засчитали, поскольку она влетела в сдвинутые Александром Самоновым ворота. За 30 секунд до финальной сирены "львы" сократили счет до минимума и на этом успокоились. Есть седьмая подряд победа сборной России в Евротуре!» — говорится в материале «Советского Спорта».