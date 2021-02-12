Россия непобедима в любом составе! «Красная машина» одержала седьмую подряд победу на Евротуре

Сборная России одержала седьмую подряд победу в рамках Евротура, обыграв команду Финляндии со счетом 3:2.

Седьмую победу на Евротуре нарисовали новые герои КХЛ

«В Швецию Россия поехала в весьма экспериментальном составе, но это именно то, что мы и хотим видеть на Евротуре. Никакой надоевшей "базовости", только бодрая солянка из разных клубов КХЛ и новые фамилии на свитерах национальной команды.

Первый матч в Мальмё России предстояло сыграть с финнами. На двух предыдущих турнирах подопечные Юкки Ялонена терпели от наших разгромные поражения, и сейчас наверняка хотели хотя бы обозначить видимость борьбы. В первом периоде у команды Суоми это не получилось. В игре было много возни, суеты и мало интересных моментов, но после первой рекламной паузы Россия добавила и усилиями ударного звена Чехович — Хуснутдинов — Жафяров организовала две шайбы.

🚨 Artyom Minulin

1-0 Russia pic.twitter.com/juYECIc1Ep — Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) February 11, 2021

Ложная надежда для Финляндии так и осталась ложной, и Россия продолжила идти по Евротуру без поражений. Семь побед подряд, в каком бы составе наши парни не собрались!» — отметил удачную серию «Красной машины» на Евротуре корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Серьезный Ларионов и рубка на льду

«Сборная России провела первый матч в рамках третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Команда Игоря Ларионова победила со счетом 3:2. Шайбы забросили Артем Минулин, Иван Чехович, записавший в свой актив еще голевой пас, и Владимир Бутузов. Две голевые передачи у капитана команды Дамира Жафярова.

Эта победа стала седьмой подряд на старте сезона для сборной России. "Красная машина" показала второй результат в истории хоккейного Евротура. Лучшую серию россияне выдали лишь на стыке сезонов 2007/08-2008/09, когда под руководством Вячеслава Быкова, выиграли девять матчей кряду. В случае успеха в субботу и воскресенье в матчах с командами Швеции и Чехии Игорь Ларионов (в соавторстве с Валерием Брагиным) может повторить рекорд.

Непростой матч по разным причинам. Адаптация к большой площадке требует времени, где ты можешь идти в атаку, где можешь правильно обороняться. Целостной игры не получилось. Рад, что ребята отыграли в свою силу и выиграли. Для них важная победа, у нас команда молодая, всего полтора дня тренируется вместе. Второй период явно отличался от первого, потеряли контроль игры, отдали сопернику периметр. Хочется видеть более зрелищную игру, более зрелую игру защитников, контроль шайбы. Игорь Ларионов, и.о. главного тренера сборной России

К сожалению, в матче с Финляндией получил травму Марат Хуснутдинов. Главный тренер сборной России Игорь Ларионов заявил после игры, что хоккеист выбыл надолго. 18-летний хоккеист СКА Марат Хуснутдинов в текущем сезоне провел 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 2 (0+2) очка», — сожалеет от травме Хуснутдинова редакция «Спорт-Экспресса».

Горячая торпедовская связка выдала отличный дебют в сборной России

«Еще год назад сложно было представить, что связка Дамир Жафяров — Иван Чехович будет не только одной из лучших в КХЛ, но еще и выйдет в первом звене сборной России. У Жафярова до перехода в "Торпедо" и попадания в систему Немировски была репутация чистого бегунка, который может хорошо провести старт сезона на свежих ногах, а потом деградирует до четвертого звена. Возможно, Дамиру еще и не везло с тренерами — он работал у Квартальнова, Скабелки и Андриевского, каждый из которых вряд ли дал бы форварду полную свободу рук.

🚨 Ivan Chekhovich

2-0 Russia pic.twitter.com/H3XkmJ2EfX — Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) February 11, 2021

Иван Чехович перед МЧМ-2019 в сборную не попал по загадочной причине — говорилось о травме, но пока лучшие юниоры мира рубились в Ванкувере, Иван спокойно играл в лиге Квебека. Тогда он оставил в инстаграме загадочный пост: "Язык мой — враг мой. Живем дальше". Первый полноценный сезон в АХЛ Чехович провел неудачно (8+4 в 42 играх), и у него была даже серия из десяти игр без очков.

Фрагмент матча twitter.com/russiahockey

Миле по понятным причинам в сборную поехать не мог, и центром у нижегородской связки вышел Марат Хуснутдинов — игрок первого звена на МЧМ. По результативности получилось не хуже, чем с Миле — хотя Хуснутдинов сегодня очков не набрал», — выделил связку Дамир Жафяров — Иван Чехович автор Sports.ru Родион Власов.

С финнами блеснули связка из «Торпедо» и дебютант из «Амура»

«Помимо первого звена у Ларионова здорово смотрелась вторая тройка Бутузов — Красковский — Коваленко. Именно она сделала третий гол. Коваленко отдал Бутузову, и тот реализовал выход "один в ноль". В первом матче за сборную России форвард "Амура" забил. Кажется, в предстоящее межсезонье 26-летним нападающим могут заинтересоваться в СКА.

У нас нет разделения, кто с кем играет. Не возникает трудностей, с кем выходить в тройке. Все ребята играли хорошо, у всех были моменты забить, в обороне справились, хотя, конечно, есть над чем работать. Будем завтра готовиться к следующему матчу. Победа есть победа. Забили больше, чем соперник. В Мальме больше площадка, чем у нас. Думаю, это могло повлиять на второй период, больше пришлось бегать. Нужно время, чтобы привыкнуть к площадке. Мне нравится больше играть на финском размере площадки, это оптимальный вариант. На канадской тоже нормально Дамир Жафяров, капитан сборной России

Несмотря на все усилия и игру в большинстве, сборная Финляндии так и не смогла сравнять счет (только одну шайбу отыграла). Россияне одержали седьмую победу на Евротуре в этом сезоне и остались непобедимыми. Следующая встреча — со шведами в субботу», — также выделила и второе звено россиян автор Sport24 Дарья Тубольцева.

«Отлично» от Профессора

«Еще хочется похвалить Николая Коваленко, таранившего оборону финнов не хуже Русского Танка — своего знаменитого отца, олимпийского чемпиона. Дважды железнодорожник вылезал на ворота. Особенно эффектно выглядел его проход через все поле с обводкой защитника, когда наши держали оборону в меньшинстве. Жаль, что не удалось завершить этот лихой слалом голом. Николай сблизился с вратарем и не сумел протолкнуть шайбу в сетку.

Сборная России witter.com/russiahockey

Потерю Минулина финны простили, а Чеховича — наказали голом. В конце второго периода центрфорвард звена Жафярова Марат Хуснутдинов, вышедший в бригаде меньшинства, включил ноги, убежал от соперника, но не смог перехитрить Ортио. Но это еще полбеды, финн всем телом упал на руку нашего юниора. Тот немедленно ушел в раздевалку и на льду больше не появлялся.

🚨 Vladimir Butuzov

3-1 Russia pic.twitter.com/n7EafkZaDe — Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) February 11, 2021

Быстрый гол Бутузова в третьем периоде, которого бросил в прорыв Коваленко, остудил пыл финнов. Они еще сопротивлялись, дважды забили. Но первую из этих шайб не засчитали, поскольку она влетела в сдвинутые Александром Самоновым ворота. За 30 секунд до финальной сирены "львы" сократили счет до минимума и на этом успокоились. Есть седьмая подряд победа сборной России в Евротуре!» — говорится в материале «Советского Спорта».