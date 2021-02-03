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    Столичное «Динамо» разгромило «Йокерит»

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    В поединке регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» разгромило у себя дома «Йокерит» со счетом 5:1.

    Игроки «Динамо»
    Игроки «Динамо»

    У «Бело-синих» два гола оформил Оскар Линдберг. Также забивали Магнус Пяяйарви, Дмитрий Яшкин и Олег Зайцев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Пяярви-Свенссон — 5 (бол., Миронов, Сергеев), 1:54 — 1:0. Яшкин — 33 (бол., Хиетанен, Шипачев), 18:46 — 2:0. Линдберг — 8 (Пяярви-Свенссон), 29:43 — 3:0. Мяеналанен — 2 (бол., Лев, Грант), 37:40 — 3:1. О. Зайцев — 2, 48:34 — 4:1. Линдберг — 9 (бол., Сергеев, Миронов), 53:33 — 5:1Вратари: Еременко — Юкури (58:29 — 58:33)Штраф: 16 — 18Броски: 37 (8+17+12) — 36 (17+9+10)

    «Динамо» набрало 71 очко и занимает третье место в Западной конференции. Финны набрали 59 пунктов и находятся на пятой строчке.

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