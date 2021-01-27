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    СКА победил «Северсталь», «Йокерит» оказался сильнее «Сочи»

    Хоккей КХЛ СКА Северсталь Сочи Йокерит Прогнозы на КХЛ
    В КХЛ прошли матчи регулярного чемпионата. В одном из них СКА обыграл «Северсталь» 4:1.

    В составе «армейцев» дубль сделал Антон Бурдасов и победную шайбу оформил Василий Подколзин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
    Голы: Бурдасов — 20 (Хафизуллин, Кузьменко), 9:58 — 1:0. Подколзин — 4 (Кирсанов), 31:38 — 2:0. Алексеев — 2 (Тихонов, Казаков), 40:26 — 2:1. Морозов — 10, 56:19 — 3:1. Бурдасов — 21 (бол., Бенгтссон, Морозов), 58:47 — 4:1Вратари: Самонов — ШостакШтраф: 6 — 8Броски: 39 (14+14+11) — 20 (5+7+8)

    В параллельном матче «Йокерит» добился победы над «Сочи», победив со счетом 3:2.

    У «клоунов» дублем отличился нападающий Антти Пильстрем.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
    Голы: Петьков — 5 (бол., Александров, Шмелев), 25:30 — 0:1. Пильстрем — 3 (Кивисте, Анттила), 31:51 — 1:1. Пильстрем — 4 (бол., Леписто, Юнттила), 44:49 — 2:1. Иконен — 1 (Юнттила, Кивисте), 51:41 — 3:1. Шмелев — 20 (Точицкий), 55:48 — 3:2Вратари: Калниньш — Кульбаков (58:36)Штраф: 8 — 12Броски: 36 (7+8+21) — 19 (3+9+7)

    После этого, «Йокерит» выбрался на 5 место, набрав 57 очков. «Сочи» идет на 10 месте с 34 баллами.

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