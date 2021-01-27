НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Айлендерс», «Питтсбург» проиграл «Бостону»

«Баффало» — «Рейнджерс» 3:2

«Рейнджерс» потерпели четвертое поражение подряд, уступив в гостях «Баффало» со счетом 2:3 (2:1, 0:2, 0:0).

У победителей отличились Дилан Козенс, Тобиас Ридер и Джек Айкел. У проигравших голы забили Крис Крайдер и К’Андре Миллер. Павел Бучневич отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Рейнджерс» — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) Голы: Крайдер — 2 (Бучневич), 6:28 — 0:1. Козенс — 2 (бол., Стаал, Ристолайнен), 12:50 — 1:1. Миллер — 1 (Блэкуэлл, Лемье), 19:53 — 1:2. Ридер — 2 (Ирвин), 26:03 — 2:2. Айкел — 1 (бол., Улофссон, Далин), 27:31 — 3:2Вратари: Улльмарк — Георгиев (57:59)Штраф: 6-8Броски: 24 (8+14+2) — 30 (7+8+15)

«Баффало» занимает шестое место в Восточном дивизионе, а «Рейнджерс» — восьмое.

«Баффало» — «Рейнджерс»

«Нью-Джерси» — «Филадельфия» 3:5

Гол и два ассиста Ивана Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» — 5:3 (1:0, 1:2, 3:1).

В составе победителей заброшенными шайбами еще отметились Нолан Патрик, Джоэл Фараби и Джеймс Ван Римсдайк, оформивший дубль. У проигравшей команды отличились Майкл Маклеод, Трэвис Зэйджак и Павел Заха.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 3:5 (0:1, 2:1, 1:3) Голы: ван Римсдайк — 4 (бол., Проворов, Ворачек), 15:03 — 0:1. ван Римсдайк — 5 (бол., Проворов, Жиру), 20:59 — 0:2. Маклеод — 1 (Вуд, Бастиан), 31:59 — 1:2. Зэйджак — 2 (Юнссон, Куокканен), 36:43 — 2:2. Патрик — 2 (Жиру, Конекны), 47:03 — 2:3. Фэраби — 2 (Лотон), 52:36 — 2:4. Проворов — 2 (п.в.), 58:24 — 2:5. Заха — 2 (Меркли, Куликов), 58:52 — 3:5Вратари: Уэджвуд (57:13 — 58:24, 59:15) — ЭллиоттШтраф: 10-2Броски: Уэджвуд (57:13 — 58:24, 59:15) — Эллиотт

«Дэвилз» потерпели второе поражение в трех матчах. «Флайерз» выиграли первый матч из трех последних.

«Нью-Джерси» — «Филадельфия»

«Вашингтон» — «Айлендерс» 3:2

«Вашингтон» без Овечкина и Кузнецова на своем льду победил «Айлендерс» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джон Карлсон, Даниэль Спронг и Джастин Шульц. У проигравшей команды отличились Ноа Добсон и Мэтью Барзал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Айлендерс» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) Голы: Карлсон — 2 (бол., Шульц, Бэкстрем), 11:06 — 1:0. Добсон — 1 (Барзал, Эберле), 15:33 — 1:1. Барзал — 3, 30:01 — 1:2. Спронг — 1 (Карр, Карлсон), 37:21 — 2:2. Шульц — 2 (Хэтэуэй, Диллон), 59:33 — 3:2Вратари: Ванечек — Варламов (59:38)Штраф: 6-7Броски: 37 (17+9+11) — 34 (11+14+9)

Напомним, «Кэпиталз» третий матч подряд проводят без российских легионеров, которые были отстранены на четыре матча из-за нарушения протоколов COVID-19.

«Вашингтон» — «Айлендерс»

«Коламбус» — «Флорида» 3:4 Б

«Флорида» по буллитам обыграла «Коламбус» — 4:3 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Картер Вераге, Александр Барков и Патрик Хёрнквист (2). Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Хернквист. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 22, а также сделал два сейва в серии буллитов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Флорида» — 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Стенлунд — 1 (Койву, Кукан), 2:11 — 1:0. Тексье — 4 (Бьоркстранд, Дженнер), 9:17 — 2:0. Верхэге — 3 (Дюклер, Веннберг), 13:11 — 2:1. Барков — 1 (Верхэге, Дюклер), 23:53 — 2:2. Аткинсон — 1 (мен., Фолиньо, Савар), 41:20 — 3:2. Хернквист — 4 (Экблад, Уигар), 59:57 — 3:3Победный буллит: ХернквистВратари: Корписало — Бобровский (58:33 — 59:57)Штраф: 6-12Броски: 22 (3+6+8+5) — 31 (10+6+10+5)

У «Блю Джекетс» голы забили Кевин Стенлунд, Александр Тексье и Кэм Аткинсон.

«Коламбус» — «Флорида»

«Бостон» — «Питтсбург» 3:2 ОТ

Передача Евгения Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Бостоном» — 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0).

Победу хозяевам принесла шайба Крэйга Смита за 11 секунд до окончания овертайма.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Питтсбург» — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) Голы: Маршан — 4 (мен., Макэвой), 7:41 — 1:0. Ритчи — 3 (бол., Маршан, Макэвой), 27:58 — 2:0. Зукер — 1 (Маккэн, О`Коннор), 49:47 — 2:1. Капанен — 1 (Малкин, Зукер), 56:44 — 2:2. Смит — 2 (Крейчи, Макэвой), 64:49 — 3:2Вратари: Раск — ДжерриШтраф: 12-6Броски: 36 (11+15+6+4) — 30 (6+17+6+1)

«Брюинз» одержали третью победу кряду, прервав четырехматчевую победную серию «Пингвинз».

«Бостон» — «Питтсбург»

«Виннипег» — «Эдмонтон» 6:4

«Виннипег» дома переиграл «Эдмонтон» — 6:4 (2:3, 0:0, 4:1).

В составе победителей по 4 очка набрали Эндрю Копп (2+2) и Николай Элерс (1+3). У проигравших по 2 очка набрали Коннор Макдэвид (1+1) и Леон Драйзайтль (1+1).

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Эдмонтон» — 6:4 (2:3, 0:0, 4:1) Голы: Драйзайтль — 4 (бол., Нерс, Коскинен), 1:48 — 0:1. Копп — 3 (бол., Лаури, Элерс), 5:14 — 1:1. Ларссон — 2 (Русселль, Хайра), 9:13 — 1:2. Ньюджент-Хопкинс — 4 (бол., Макдэвид, Нерс), 11:16 — 1:3. Перро — 1 (Лаури, Элерс), 14:37 — 2:3. Элерс — 5 (Штястны, Копп), 43:19 — 3:3. Штястны — 2 (Копп, Элерс), 45:26 — 4:3. Лаури — 4 (Форборт, Пионк), 46:46 — 5:3. Макдэвид — 5 (Нерс, Драйзайтль), 58:10 — 5:4. Копп — 4 (п.в., Шайфли, Эпплтон), 59:08 — 6:4Вратари: Хеллебайк — Коскинен (57:49 — 58:10, 58:46 — 59:08)Штраф: 4-10Броски: 33 (11+9+13) — 26 (7+8+11)

Отметим, что «Джетс» выиграли четвертый матч из последних пяти.

«Виннипег» — «Эдмонтон»

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» 1:2

«Миннесота» потерпела поражение от «Лос-Анджелеса» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1).

У победителей голы забили Кертис Макдермид и Карл Грундстрем, у проигравших шайбу забросил Йоэль Эрикссон.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Голы: Макдермид — 1 (Атанасиу, Картер), 24:02 — 0:1. Эрикссон Эк — 4 (Фолиньо, Гринуэй), 41:09 — 1:1. Грундстрем — 2 (Мур, Уокер), 45:08 — 1:2Вратари: Кяхкенен (58:10) — ПетерсенШтраф: 6-6Броски: 33 (6+13+14) — 21 (12+4+5)

Следующий матч команды проведут между собой 29 января.

«Миннесота» — «Лос-Анджелес»

«Нэшвилл» — «Чикаго» 3:2 ОТ

Первый в сезоне гол Якова Тренина помог «Нэшвиллу» одолеть «Чикаго» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) .

Победу же «Предаторс» в овертайме принес точный бросок Романа Йоси.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Чикаго» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) Голы: Стром — 2 (бол., Шоу, Кубалик), 2:59 — 0:1. Тренин — 1 (Оливье), 24:47 — 1:1. Янмарк — 3, 31:43 — 1:2. Гранлунд — 2 (Казинс, Экхольм), 51:06 — 2:2. Йоси — 1 (Гранлунд, Хаула), 61:57 — 3:2Вратари: Ринне — СуббанШтраф: 4-8Броски: 39 (17+8+12+2) — 20 (8+7+4+1)

«Нэшвилл» вышел на четвертое место в Центральной дивизионе, «Чикаго» остался пятым.

«Нэшвилл» — «Чикаго»

«Даллас» — «Детройт» 2:1 ОТ

Гол Владислава Наместникова не помог «Детройту» обыграть «Даллас» — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1).

У хозяев шайба на счету Джона Клингберга, который в овертайме также отдал голевую передачу на Джейсона Дикинсона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Детройт» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Наместников — 1 (Хирозе, Смит), 11:37 — 0:1. Клингберг — 1 (бол., Гурьянов, Павелски), 25:27 — 1:1. Дикинсон — 1 (Клингберг, Гурьянов), 61:32 — 2:1Вратари: Худобин — ГрайссШтраф: 6-8Броски: 22 (6+11+4+1) — 21 (6+6+9+0)

«Старз» на данный момент вторые в Центральном дивизионе, «Детройт» занимает седьмое место.

«Даллас» — «Детройт»

«Вегас» — «Сент-Луис» 4:5 Б

«Сент-Луис» одержал победу над «Вегасом» в серии буллитов — 5:4 Б (3:1, 1:1, 0:2, 0:0, 1:0).

Решающий бросок в послематчевой серии серии реализовал форвард «блюзменов» Брэйден Шенн. Дублем в составе победителей отличился Дэвид Перрон.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Сент-Луис» — 4:5 Б (1:3, 1:1, 2:0, 0:0, 0:1) Голы: Так — 3 (Колесар, Пьетранджело), 3:17 — 1:0. Перрон — 2 (О`Райлли), 4:08 — 1:1. Перрон — 3 (бол., Краг, Шворц), 8:11 — 1:2. Шворц — 2 (Шенн), 10:10 — 1:3. Пачоретти — 4 (Стоун, Мартинес), 21:42 — 2:3. Киру — 3, 30:44 — 2:4. Пачоретти — 5 (бол., Теодор, Стоун), 50:36 — 3:4. Пачоретти — 6 (Мартинес, Стоун), 56:35 — 4:4Победный буллит: ШеннВратари: Ленер — БиннингтонШтраф: 15-17Броски: 46 (17+11+13+5) — 25 (8+9+4+4)

«Вегас» остался лидером Западного дивизиона с 11 очками в активе, «Сент-Луис» поднялся на вторую позицию, набрав 9 очков.

«Вегас» — «Сент-Луис»

«Калгари» — «Торонто» 3:4

«Торонто» одержал третью победу подряд, на выезде переиграв «Калгари» — 4:3 (2:0, 1:2, 1:1).

В составе победителей по 2 очка набрали Остон Мэттьюс (1+1), Митчелл Марнер (1+1) и Морган Райлли (0+2). У проигравших дубль оформил Джонни Годро, также 2 очка набрал Шон Монахан (0+2).

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Торонто» — 3:4 (0:2, 2:1, 1:1) Голы: Симмондс — 2 (Холл, Веси), 3:44 — 0:1. Мэттьюс — 4 (бол., Марнер, Райлли), 14:16 — 0:2. Годро — 3 (Монахэн, Хэнифин), 21:08 — 1:2. Бойд — 1 (Энгвалль, Маззин), 22:09 — 1:3. Лучич — 1 (Вялимяки, Баклунд), 34:21 — 2:3. Годро — 4 (бол., Монахэн, Джиордано), 49:03 — 3:3. Марнер — 5 (Мэттьюс, Райлли), 52:14 — 3:4Вратари: Маркстрем (58:21) — АндерсенШтраф: 4-10Броски: 26 (1+18+7) — 21 (10+5+6)

«Торонто» лидирует в Северном дивизионе. «Калгари» занимает шестое место.

«Калгари» — «Торонто»

«Колорадо» — «Сан-Хосе» 7:3

Шайба и передача Валерия Ничушкина помогли «Колорадо» победить «Сан-Хосе» — 7:3 (3:1, 4:1, 0:1).

Также за хозяев дубль оформил Брэндон Саад, Кейл Макар сделал ассистентский хет-трик. У проигравших по 2 очка набрали Логан Кутюр (1+1), Райан Донато (1+1) и Кевин Лабанк (0+2).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Сан-Хосе» — 7:3 (3:1, 4:1, 0:1) Голы: Донато — 3 (Лабанк, Кутюр), 10:39 — 0:1. Донской — 3 (Джонсон, Ничушкин), 16:15 — 1:1. Саад — 2 (Макар, Бураковски), 17:01 — 2:1. Рантанен — 6 (бол., Маккиннон, Макар), 19:21 — 3:1. Ничушкин — 1 (мен.), 21:32 — 4:1. Жирар — 1 (Жост, Шервуд), 25:48 — 5:1. Грегор — 2 (Гэмбрелл, Майер), 27:44 — 5:2. Тэйвз — 3 (Ландескуг, Макар), 33:30 — 6:2. Саад — 3 (Бураковски, Кадри), 35:01 — 7:2. Кутюр — 3 (Донато, Лабанк), 52:43 — 7:3Вратари: Грубауэр (25:47 — 25:48) — Джонс (Дубник, 25:48)Штраф: 20-10Броски: 42 (16+13+13) — 30 (9+6+15)

«Эвеланш» поднялись на третье место в Западном дивизионе с 8 очками, «Акулы» — седьмые с 6 очками.

«Колорадо» — «Сан-Хосе»

«Аризона» — «Анахайм» 0:1

«Аризона» дома минимально проиграла «Анахайму» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).

Единственный гол на 11-й минуте забил Дэнтон Хайнен.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Анахайм» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Гол: Хейнен — 1, 10:59 — 0:1Вратари: Кюмпер (58:04) — ГибсонШтраф: 2-6Броски: 31 (10+14+7) — 24 (12+2+10)

«Анахайм» поднялся на второе место в Западном дивизионе с восемью очками, «Аризона» — последняя, имея пять очков.