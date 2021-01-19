Воробьев: Хороший матч, накал уровня плей-офф

Главный тренер магнитогорского «Металлурга»прокомментировал домашнюю победу над ярославским(4:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Хороший матч, хороший соперник. Накал уровня плей-офф. Кроме большинства, мы сыграли сегодня здорово.

Семена Кошелева сразу поставили в первое звено? А почему он должен играть в других звеньях? Он хороший игрок. Как уже говорил, мы не делим звенья на первое и четвертое. Все сочетания у нас хорошие.

Прогнозы по возвращению Андрея Чибисова и Тэйлора Бека? Сейчас сложно сказать. Сегодня пробовали, но они не смогли выйти. Будем день за днем смотреть.

Проблемы с реализацией у Николая Голдобина? У него сегодня была штанга, надо в "паутину" попасть. Клюшку поменял — не получилось. Будем смотреть дальше. Действительно, у него есть моменты. Это важно для форварда.

Большинство? Сегодня нам пришлось немного поменять розыгрыш. Будем работать над этим. Мы должны все делать быстрее», — заявил тренер «Металлурга» «Спорт-Экспрессу».

Ярославцы с 63 очками располагаются на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Металлурга» — 61 очко и четвертая строчка на «Востоке».