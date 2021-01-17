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    «Динамо» по буллитам уступило «Сибири»

    Хоккей КХЛ Динамо Сибирь Прогнозы на КХЛ
    Московское «Динамо» потерпело домашнее поражение по буллитам в матче регулярного чемпионата КХЛ с новосибирской «Сибирью» — 3:4 ПБ.

    «Динамо»
    «Динамо»

    В составе бело-голубых шайбы забросили Иван Муранов, Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин.

    За гостей отличились Егор Миловзоров, Александр Шаров и Евгений Чесалин. Решающий буллит исполнил Микаэль Руохомяя.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «ХК Динамо» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Миловзоров — 7 (бол., Гуркин, Ли), 8:15 — 0:1. Муранов — 5 (мен., Тарасов, Миронов), 10:54 — 1:1. Шипачев — 16, 32:46 — 2:1. Шаров — 3 (Йокипакка), 39:39 — 2:2. Яшкин — 31 (бол., Сергеев, Кагарлицкий), 47:09 — 3:2. Чесалин — 5 (Миловзоров), 58:43 — 3:3Победный буллит: РуохомааВратари: Гарипов — Сятери (58:19 — 58:43)Штраф: 6 — 8Броски: 33 (4+13+14+2) — 19 (5+4+4+6)

    В таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает девятое место, «Динамо» идет на четвертой строчке на Западе.

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