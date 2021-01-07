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    Капризов: Я со спокойной душой уехал из России в НХЛ

    Хоккей Миннесота Уайлд НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поделился ожиданиями от дебютного сезона в НХЛ.

    Кирилл Капризов
    Кирилл Капризов

    «У нас все хорошо, мы готовимся. Каждый день интересен по-своему, что-то новое узнаю для себя. Идут хорошие тренировки, в рабочем режиме. У меня все отлично! И не могу сказать, что для меня есть какие-то сюрпризы. Да, я еще маленько путаюсь из-за своего английского. Не всегда понимаю, что правильно делать в каких-то упражнениях. Но ребята помогают, подсказывают. И у меня все нормально получается.

    Мы с Бьюгстадом и Паризе катаемся только три дня. С каждой тренировкой мы больше сыгрываемся, много разговариваем, находим взаимопонимание. Все в НХЛ знают этих форвардов. Зак — большой мастер, Бьюги — большой парень, хорошо катается, сильный бросок. И у них обоих — светлая голова. Думаю, у нас в дальнейшем все будет лучше и лучше.

    Уже в первый день, когда я приехал в Америку, все ребята прислали мне добрые эсэмэски. Приглашают к себе в гости — особенно те, кто постарше. Знакомят со своими семьями, радуют гостеприимством. Нет такого, что на меня машут рукой. Наоборот, я чувствую большую помощь и радушие.

    Ничего страшного, если в этом сезоне я не увижу 31 стадион всех клубов НХЛ, не прочувствую атмосферу матчей с фанатами. Надеюсь, такой опыт у меня впереди. А сейчас все находятся в одинаковых условиях. Все хотят поскорее играть в хоккей, и я — в том числе. Скорее бы старт, пусть быстрее начнется сезон! И очень жаль, что пока на трибунах не будет болельщиков. Когда играешь дома, то чувствуешь поддержку, и так играть легче.

    Я со спокойной душой уехал из России в НХЛ. Потому что давно был к этому готов. Моя семья уже два года знала, что после окончания контракта с ЦСКА я уеду в любом случае. Так и получилось... Родители у меня живут в Новокузнецке. Надеюсь, в мире скоро все решится с ковидом, и они смогут спокойно прилетать ко мне в Америку, чтобы смотреть игры.

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    • Даже не знаю, буду ли нервничать в первом матче. Сейчас все мысли — о тренировках. Но знаете, очень быстро бежит время. Вроде только прилетел, а уже через неделю стартует сезон. Пока я спокоен, но при дебюте не избежать нервов. Впрочем, через это проходят все», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

    Напомним, новый сезон НХЛ стартует 13 января. 0

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