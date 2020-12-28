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    Тарасенко не задумывался о завершении карьеры

    Хоккей Сент-Луис Блюз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко рассказал о состоянии своего здоровья.

    Владимир Тарасенко
    Владимир Тарасенко

    «Все хорошо. Восстановление идет по плану. Сейчас, когда делали операцию, исправили то, что было сделано раньше. Наконец-то нашли причину проблемы. Врачи говорят, что все будет нормально. Надеюсь, что скоро уже буду готов играть.

    Я каждый день езжу на арену. Провожу разные тренировки, в том числе и с плечом связанные. Но пока не катаюсь. В скором времени планирую выйти на лед.

    О завершении карьеры я не задумывался. Я знаю хоккеистов, которые пропускали и больше времени, чем я. И ничего, возвращались. Я разговаривал с врачами и больше им склонен доверять, чем тем, кто говорит, что я не выйду на прежний уровень», — приводит слова Тарасенко Sport24. 0

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