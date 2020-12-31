Ротенберг: Мы уже видим тот рисунок игры, которые мы хотим видеть в плей-офф

«Сегодня была очень важная игра для того, чтобы укрепить дух победителя, психологию победителя. Очень важно было победить в преддверии плей-офф.
Сборная проявила русский характер, самоотверженность, командную игру. Очень большой прогресс виден по сравнению с прошлыми матчами в плане работы над ошибками.
Мы уже видим тот рисунок игры, которые мы хотим видеть в плей-офф, сделан огромный шаг вперёд в плане командных действий, тактических действий.
Нужно отметить правильную реакцию игроков на ситуацию. Впереди плей-офф, всё только начинается.
У ребят будет пара дней до четвертьфинала, есть время для восстановления и командных мероприятий, это укрепит командную психологию и дух.
Работа продолжается, всё только начинается», — цитирует функционера агентство «РИА Новости».
Сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, набрав восемь очков.
Команда занимает первое место в группе В, однако, у Швеции, Чехии, США и Австрии сыграно на игру меньше.
Соперник россиян по четвертьфиналу станет известен 1 января. 0