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    Ротенберг: Мы уже видим тот рисунок игры, которые мы хотим видеть в плей-офф

    Хоккей Сборная России Сборная Швеции Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Глава штаба молодёжной сборной России Роман Ротенберг дал комментарий после победы над командой Швеции (4:3 ОТ) в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.

    Роман Ротенберг
    Роман Ротенберг

    «Сегодня была очень важная игра для того, чтобы укрепить дух победителя, психологию победителя. Очень важно было победить в преддверии плей-офф.

    Сборная проявила русский характер, самоотверженность, командную игру. Очень большой прогресс виден по сравнению с прошлыми матчами в плане работы над ошибками.

    Мы уже видим тот рисунок игры, которые мы хотим видеть в плей-офф, сделан огромный шаг вперёд в плане командных действий, тактических действий.

    Нужно отметить правильную реакцию игроков на ситуацию. Впереди плей-офф, всё только начинается.

    У ребят будет пара дней до четвертьфинала, есть время для восстановления и командных мероприятий, это укрепит командную психологию и дух.

    Работа продолжается, всё только начинается», — цитирует функционера агентство «РИА Новости».

    Сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, набрав восемь очков.

    Команда занимает первое место в группе В, однако, у Швеции, Чехии, США и Австрии сыграно на игру меньше.

    Соперник россиян по четвертьфиналу станет известен 1 января. 0

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