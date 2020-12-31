Ротенберг: Мы уже видим тот рисунок игры, которые мы хотим видеть в плей-офф

Глава штаба молодёжной сборной Россиидал комментарий после победы над командой Швеции (4:3 ОТ) в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.

«Сегодня была очень важная игра для того, чтобы укрепить дух победителя, психологию победителя. Очень важно было победить в преддверии плей-офф.

Сборная проявила русский характер, самоотверженность, командную игру. Очень большой прогресс виден по сравнению с прошлыми матчами в плане работы над ошибками.

Мы уже видим тот рисунок игры, которые мы хотим видеть в плей-офф, сделан огромный шаг вперёд в плане командных действий, тактических действий.

Нужно отметить правильную реакцию игроков на ситуацию. Впереди плей-офф, всё только начинается.

У ребят будет пара дней до четвертьфинала, есть время для восстановления и командных мероприятий, это укрепит командную психологию и дух.

Работа продолжается, всё только начинается», — цитирует функционера агентство «РИА Новости».

Сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, набрав восемь очков.

Команда занимает первое место в группе В, однако, у Швеции, Чехии, США и Австрии сыграно на игру меньше.

Соперник россиян по четвертьфиналу станет известен 1 января. 0