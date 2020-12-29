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    Дементьев: «Молодежка» вовремя проиграла Чехии

    Хоккей Сборная России Сборная Чехии Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Агент и эксперт по молодежному хоккею Алексей Дементьев поделился мнением о поражении сборной России от Чехии (0:2) на МЧМ-2021.

    Сборная России в двух матчах ни разу не забивала при игре в большинстве
    Сборная России в двух матчах ни разу не забивала при игре в большинстве

    «Полезное и, самое главное, своевременное поражение. Проблемы нашей команды начались не сегодня, а в третьем периоде предыдущей игры. Уже тогда, в игре с американцами, после второго периода комфортно ведя в счёте 4:1 наши ребята расслабились, начали многое себе позволять, в результате чего сохранили интригу результата матча до самого конца.

    Чехи сыграли очень грамотно в обороне, в своём привычном терпеливом стиле, а нашей команде не удалось выманить соперников из их оборонительных редутов. Большая часть бросков приходилась на полевых игроков, они их самоотверженно блокировали. Шайбы, дошедшие до вратаря, прилипали к нему или отлетали в углы, а полевые игроки не пускали наших на пятак для переправления, помех, добивания.

    Отсутствие реализованного большинства — это проблема не только молодёжной сборной, но и основной команды. Просто в клубах КХЛ всё большинство отдано иностранцам, а до наших молодых дарований тем более дело не доходит.

  • Без паники. Чехи засветили все слабые стороны российской «молодежки»
  • СМИ — о поражении российской «молодежки» в матче с Чехией на МЧМ-2021
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    • Как бы там ни было, все знают, что выиграть все игры на МЧМ очень сложно. Главное, что такая осечка произошла не в плей-офф. Верю, что тренерский штаб и игроки сделают правильные выводы для следующих игр», — приводит слова Дементьева «Чемпионат».

    В следующем матче сборная России сыграет с командой Австрии. Встреча состоится 30 декабря, начало — в 05:30 мск. 0

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