Дементьев: «Молодежка» вовремя проиграла Чехии

Агент и эксперт по молодежному хоккеюподелился мнением о поражении сборной России от Чехии (0:2) на МЧМ-2021.

Сборная России в двух матчах ни разу не забивала при игре в большинстве fhr.ru 50 000 Бонус новым игрокам Играть!

«Полезное и, самое главное, своевременное поражение. Проблемы нашей команды начались не сегодня, а в третьем периоде предыдущей игры. Уже тогда, в игре с американцами, после второго периода комфортно ведя в счёте 4:1 наши ребята расслабились, начали многое себе позволять, в результате чего сохранили интригу результата матча до самого конца.

Чехи сыграли очень грамотно в обороне, в своём привычном терпеливом стиле, а нашей команде не удалось выманить соперников из их оборонительных редутов. Большая часть бросков приходилась на полевых игроков, они их самоотверженно блокировали. Шайбы, дошедшие до вратаря, прилипали к нему или отлетали в углы, а полевые игроки не пускали наших на пятак для переправления, помех, добивания.

Отсутствие реализованного большинства — это проблема не только молодёжной сборной, но и основной команды. Просто в клубах КХЛ всё большинство отдано иностранцам, а до наших молодых дарований тем более дело не доходит.

Как бы там ни было, все знают, что выиграть все игры на МЧМ очень сложно. Главное, что такая осечка произошла не в плей-офф. Верю, что тренерский штаб и игроки сделают правильные выводы для следующих игр», — приводит слова Дементьева «Чемпионат».

В следующем матче сборная России сыграет с командой Австрии. Встреча состоится 30 декабря, начало — в 05:30 мск. 0