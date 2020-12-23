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    «Спартак» переиграл «Витязь»

    Хоккей КХЛ Витязь Спартак Прогнозы на КХЛ
    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над подольским «Витязем» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
    «Спартак»

    В составе победителей отличились Никита Пивцакин, Павел Медведев, Сергей Широков, Михаил Котляревский и Робин Ганзл.

    За гостей шайбы на свой счет записали Якуб Ержабек, Святослав Гребенщиков и Даниил Пыленков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 5:3 (3:1, 2:1, 0:1)
    Голы: Ержабек — 3 (Дэнфорт, Пыленков), 0:18 — 0:1. Пивцакин — 2 (мен.), 16:28 — 1:1. Медведев — 1, 18:14 — 2:1. Широков — 16 (Ганзл), 18:59 — 3:1. Котляревский — 2 (Сериков, Рылов), 24:42 — 4:1. Гребенщиков — 7 (Малыхин), 30:25 — 4:2. Ганзл — 4 (Широков, Радил), 32:25 — 5:2. Пыленков — 3 (Даугавиньш, Дэнфорт), 50:34 — 5:3Вратари: Гудачек — Тодыков (Ежов, 20:00, 59:21)Броски: 29 (14+8+7) — 22 (6+9+7)Штраф: 12 — 10

    Спартаковцы набрали 42 очка после 38 матчей и занимают седьмое место в таблице Западной конференции. «Витязь» имеет в своем активе на три очка меньше и идет девятым на Западе. 0

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