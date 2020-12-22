«Локомотив» вырвал победу в матче с «Северсталью»

«Локомотив»
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В составе победителей шайбы забросили Владимир Ткачев (34-я минута) и Алексей Марченко (60).
За череповецкий клуб отличился Адам Лишка (53).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Ткачев — 8 (бол., Рафиков, Алексеев), 33:52 — 1:0. Лишка — 3 (Кодола), 52:08 — 1:1. Марченко — 5, 59:18 — 2:1Вратари: Паскуале — Шугаев (59:30)Броски: 33 (6+12+15) — 27 (13+6+8)Штраф: 6 — 4
«Локомотив» набрал 50 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Северсталь» с 42 очками занимает на Западе шестое место. 0