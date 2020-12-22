ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тьяго СилваСпокойствие и безмятежность вместо хаоса. Покупка Силвы помогла «Челси»
  • 19:12
    • Источник: Кикнадзе уволят из «Локомотива»
  • 22:14
    • СКА в Петербурге одержал победу над ЦСКА
  • 21:57
    • «Спартак» в Москве уступил «Ак Барсу»
  • 21:11
    • «Наполи» выиграл апелляцию на техническое поражение в матче с «Ювентусом»
  • 19:56
    • АЕК объявил об уходе Карреры. Он может вернуться в «Спартак»
    Все новости спорта

    «Локомотив» вырвал победу в матче с «Северсталью»

    Хоккей КХЛ Локомотив Северсталь Прогнозы на КХЛ
    Ярославский «Локомотив» переиграл череповецкую «Северсталь» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
    «Локомотив»

    В составе победителей шайбы забросили Владимир Ткачев (34-я минута) и Алексей Марченко (60).

    За череповецкий клуб отличился Адам Лишка (53).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Ткачев — 8 (бол., Рафиков, Алексеев), 33:52 — 1:0. Лишка — 3 (Кодола), 52:08 — 1:1. Марченко — 5, 59:18 — 2:1Вратари: Паскуале — Шугаев (59:30)Броски: 33 (6+12+15) — 27 (13+6+8)Штраф: 6 — 4

    «Локомотив» набрал 50 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Северсталь» с 42 очками занимает на Западе шестое место. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выбьет ли Гвардиола команду Артеты из Кубка лиги?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • «Атлетико» не уступит ослабленному «Реал Сосьедад»
  • «Реал Сосьедад» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Вернется ли «Барса» на победный путь?
  • «Вальядолид» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 Играть€100 для победителей ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.92
  • Экспресс дня 22 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бордо — Реймс
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Селтик — Росс Каунти
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.52
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Расинг Авельянеда
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие