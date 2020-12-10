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    Худобин рассказал о структуре «регулярки» НХЛ в сезоне-2020/2021

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    Голкипер «Далласа» Антон Худобин рассказал некоторые подробности о структуре регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2020/2021.

    Антон Худобин
    Антон Худобин

    Ранее сообщалось, что новый сезон в НХЛ может начаться 13 января.

    «Нам чуть-чуть рассказывали в общих чертах. Сделают пять-шесть хаб-сити — "пузырей", будет четыре дивизиона, возможно, один из них чисто канадский. И мы будем играть только внутри своего дивизиона, по пять-шесть матчей между собой. Выглядеть это будет примерно так: прилетаем в один из хабов, играем три встречи за пять дней с какой-либо командой как гости, возвращаемся в Даллас. Затем летим в другой хаб, там играем с той же командой, но уже в роли номинальных хозяев. Получается серия из шести матчей, и так с каждым клубом из дивизиона.

  • В НХЛ могут создать дивизион из канадских команд
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    • Как нам сказали, в нашем дивизионе будут "Лос-Анджелес", "Вегас", "Сан-Хосе", "Анахайм", "Колорадо", "Аризона", "Миннесота", ну и "Даллас". Восемь команд, по шесть-восемь раз друг с другом играем, примерно так всё будет происходить.

    Я думаю, что они работают над тем, чтобы были болельщики, хотя бы 20-25%. Но вот я сейчас с товарищем разговаривал, он сообщил, что Даллас закрывается на шесть недель, тотальный локдаун. Другие штаты тоже планируют закрываться. Но я, честно говоря, особо не слежу за этим», — приводит слова Худобина «Чемпионат». 0

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