Сезон в НХЛ может начаться 13 января

НХЛ и профсоюз игроков Лиги рассчитывают, что новый сезон регулярного чемпионата начнется 13 января.

Каждая из команд при этом проведет по 56 матчей, сообщает журналист Пьер Лебрюн.

Ранее НХЛ объявила, что готовится начать новый сезон 1 января. Впоследствии СМИ сообщали, что дата старта будет перенесена на середину января.

Both sides targeting Jan. 13 start to season in order to get 56-game sked but even with financials no longer an issue as @DarrenDreger first reported, still some work to be done on protocols, schedule, critical date, etc, plus subject to NHL BOG and NHLPA executive board approval https://t.co/ESSjY94Slt