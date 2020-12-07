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    • «Магнитка» в гостях обыграла «Салават Юлаев»
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    «Магнитка» в гостях обыграла «Салават Юлаев»

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    Уфимский «Салават Юлаев» потерпел домашнее поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Металлург»
    «Металлург»

    В составе победителей отличились Сергей Плотников, оформивший дубль, и Деннис Расмуссен.

    Единственная шайба хозяев на счету Теему Хартикайнена.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
    Голы: Плотников — 7 (Расмуссен, Минулин), 3:32 — 0:1. Хартикайнен — 17 (бол., Гранлунд, Ларсен), 24:35 — 1:1. Расмуссен — 2 (бол., Яковлев, Нестрашил), 52:08 — 1:2. Плотников — 8 (мен., п.в.), 59:23 — 1:3Вратари: Метсола (58:38 — 59:23) — КошечкинБроски: 32 (10+12+10) — 40 (14+12+14)Штраф: 8 — 10

    В турнирной таблице Восточной конференции «Магнитка» поднялась на третье место, имея в своем активе 46 очков после 35 матчей.

    «Салават Юлаев», потерпевший третье поражение подряд, пятый (43 очка после 36 игр). 0

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