«Магнитка» в гостях обыграла «Салават Юлаев»

«Металлург»
globallookpress.com
В составе победителей отличились Сергей Плотников, оформивший дубль, и Деннис Расмуссен.
Единственная шайба хозяев на счету Теему Хартикайнена.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы: Плотников — 7 (Расмуссен, Минулин), 3:32 — 0:1. Хартикайнен — 17 (бол., Гранлунд, Ларсен), 24:35 — 1:1. Расмуссен — 2 (бол., Яковлев, Нестрашил), 52:08 — 1:2. Плотников — 8 (мен., п.в.), 59:23 — 1:3Вратари: Метсола (58:38 — 59:23) — КошечкинБроски: 32 (10+12+10) — 40 (14+12+14)Штраф: 8 — 10
В турнирной таблице Восточной конференции «Магнитка» поднялась на третье место, имея в своем активе 46 очков после 35 матчей.
«Салават Юлаев», потерпевший третье поражение подряд, пятый (43 очка после 36 игр). 0