«Автомобилист» проиграл «Ак Барсу»

Казанскийодержал победу над(2:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Станислав Галиев (49-я минута) и Стефан Да Коста (52).

Шведский голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн отразил 29 бросков и записал на свой счет второй «сухой» матч в текущем сезоне.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) Голы: Галиев — 11 (Лямкин), 48:32 — 1:0. Да Коста — 11 (Лямкин), 51:01 — 2:0Вратари: Рейдеборн — Коварж (57:11)Броски: 29 (7+13+9) — 29 (10+9+10)Штраф: 8 — 28

«Ак Барс» набрал 52 очка и продолжается лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Автомобилист» с 20 очками занимает на «Западе» шестое место. 0