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    «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу»

    Хоккей КХЛ Автомобилист Ак Барс Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» одержал победу над «Автомобилистом» (2:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»

    В составе победителей отличились Станислав Галиев (49-я минута) и Стефан Да Коста (52).

    Шведский голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн отразил 29 бросков и записал на свой счет второй «сухой» матч в текущем сезоне.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Галиев — 11 (Лямкин), 48:32 — 1:0. Да Коста — 11 (Лямкин), 51:01 — 2:0Вратари: Рейдеборн — Коварж (57:11)Броски: 29 (7+13+9) — 29 (10+9+10)Штраф: 8 — 28

    «Ак Барс» набрал 52 очка и продолжается лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Автомобилист» с 20 очками занимает на «Западе» шестое место. 0

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