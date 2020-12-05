СКА разгромил «Трактор»

проигралв рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Гости одержали победу со счетом 5:1.

Дубль в составе питерских «армейцев» оформил Антон Бурдасов, по одной шайбе забросили Кирилл Марченко, Артем Швец-Роговой и Владислав Каменев. Хозява ответили лишь точным броском Томаша Гики.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1) Голы: Бурдасов — 13 (Антипин, Кузьменко), 1:28 — 0:1. Гика — 9 (мен., Седлак, Исаев), 7:34 — 1:1. Бурдасов — 14 (бол., Ткачев), 9:11 — 1:2. Марченко — 10 (Морозов, Ожиганов), 25:18 — 1:3. Швец-Роговой — 1 (Антипин, Тренин), 33:38 — 1:4. Каменев — 5 (Ткачев), 56:03 — 1:5Вратари: Федотов (Вилл, 33:38) — ХелльбергШтраф: 6-2Броски: 17 (2+9+6) — 33 (11+12+10)

СКА набрал 46 очков и занимает второе место в Западной конференции. У «Трактора» — 44 очка и третье место в Восточной конференции. 0